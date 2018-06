"Los antisistemas son ellos, los que han gobernado en términos de corrupción"

-tres años como alcalde. Ahora mismo usted está en la cresta de la ola con su comunicado crítico con el chalé de Pablo Iglesias y después la carta a Monedero. ¿Nota en la calle ese apoyo que ha recibido y todos los elogios que ha tenido durante estos días?

-Yo no diría exactamente estar en la cresta de la ola, eso es más para los grupos de música. Yo más bien creo que estamos haciendo un buen trabajo en una primera legislatura donde es importante mostrar las credenciales y enseñar cuáles son los basamentos de tu proyecto político. Después de tres años estamos en un buen momento porque empieza a notarse que algo está cambiando en la ciudad y que se está notando no sólo un nuevo modelo de gobernanza en el ayuntamiento, sino que los proyectos políticos que hemos alumbrado y que han tardado tiempo en materializarse , empiezan a tomar forma. Y sí, noto en la calle ese calor constante de gente que nos dice que no desfallezcamos, que sigamos para adelante y que lo estamos haciendo bien.

-¿Está recibiendo presiones a nivel interno?

-Yo no he recibido ninguna presión. Yo soy alcalde de una ciudad como Cádiz y a esta es a la que me debo y a sus vecinos y sus vecinas. No ostento ni detento ningún cargo de responsabilidad orgánica dentro de mi partido, por lo tanto estoy libre de ese tipo de presiones o de refriegas internas.

-¿Considera que ha sido una jugada maestra y que ni siquiera podía pensar que se llegara a consolidar tanto su figura con este asunto?

-No es ninguna voluntad hacer una jugada maestra, lo que sí hay una necesidad de explicar cuál es el modelo de código ético al que yo me comprometí con mis vecinas y vecinos y hacerlo de la manera más sincera, amable y humilde posible. Era mi único objetivo y creo que lo he conseguido.

-Llegado a este tercer año de mandato y con respecto al reconocimiento de su figura y viendo como están los grupos de la oposición. ¿Firmaría que mañana mismo hubiera elecciones municipales?

-Decir eso de mi realce como figura no va conmigo porque yo no soy nada autocomplaciente, eso no está entre mis defectos y yo soy una persona extremadamente crítica conmigo mismo. No podemos alterar el calendario electoral y eso corresponden a otras administraciones y además lo hacen de manera magistral midiendo todos los tiempos de manera milimétrica casi. No adelantaría las elecciones ni las retrasaría. Decíamos hace tres años que teníamos un proyecto de ciudad para este ayuntamiento y lo estamos desarrollando con muchos problemas, seguramente con ciertos errores, pero lo que es incuestionable es que este equipo de gobierno está respondiendo a las expectativas que se habían depositado en nosotros.

-¿Está de acuerdo con la confluencia con Izquierda Unida y en este caso con Ganar Cádiz?

-De hecho nosotros en Andalucía estamos presentando un proyecto de confluencia en el que está Izquierda Unida y al que se invitan a participar a otros actores de nuestra vida política de nuestra región. En el caso de lo municipal es ese mismo documento de Andalucía es el que marca que las directrices serán tomadas en cada municipio y es libre de confluir o no. En el caso de Cádiz nuestra experiencia no es mala, ha dado sus frutos, la confluencia pos electoral y al menos que ocurra algo catastrófico, no veo problemas para no repetirlo para los próximos comicios pero no es algo que dependa de mí sino de las asambleas de Por Cádiz sí se Puede y Ganar Cádiz en Común las que decidan la confluencia o no. Lo que sí está claro es que vamos a seguir construyendo de forma conjunta porque tenemos proyectos que son muy parecidos y similares.

-Ha habido un cambio de presidente de gobierno que ha apoyado Podemos. ¿cree que eso puede tener una incidencia directa en Cádiz?

-Absolutamente. Hay muchísimos problemas que tiene la ciudad que tienen una solución en el Congresos de los Diputados y el gobierno puede ser un lastre o un apoyo para solucionar esos problemas. Hay muchas expectativas en este cambio de rumbo pero también con ojos escépticos porque el Partido Socialista es especialista en defraudar. Espero equivocarme.

-El portavoz socialista ya ha manifestado que tiene hilo directo con el presidente Sánchez y que quiere emplearlo y moverlo para que vaya en beneficio de la ciudad. ¿Piensa utilizar esa posibilidad?

-Evidentemente estoy obligado a utilizar todos los medios y todos los atajos de los que disponga para llegar a Pedro Sánchez. Utilizaré al portavoz del PSOE como todos los medios que tenga. De hecho, tengo su teléfono personal y el día de la moción de la censura,en cuanto ocurrió, le mandé un mensaje.

-¿Siente que el pie del PSOE no está tan en el cuello?

-Han descubierto que si olvidamos la refriega política y dejamos el fango al Partido Popular, que son especialistas, a Cádiz le va mejor. Es algo que el PSOE ha descubierto y yo me alegro enormemente. Desconozco a si responde a una estrategia de partido o a que Fran González me ha cogido cariño (risas)

-¿Hay temor de que los presupuestos puedan acabar otra vez en los juzgados tal y como ha amenazado el PP?

-No me siento preocupado ni por un segundo. El PP ha entrado en una deriva de judicialización de la vida política y de confrontación y bloqueo de todos los proyectos que se podían desarrollar. Me apena que la opción del PP sea la de la estrategia de la tierra quemada, "para mí o para nadie". Es lo mismo que piensan para el gobierno de nuestro país. La posibilidad de enmendar sus propios presupuestos que aprobaron la semana anterior así lo manifiesta y lo pone negro sobre blanco. Muy apenado de que esa sea la actitud de este partido. Preocupado nada porque los presupuestos cuentan con todos los parabienes y así lo evidencian todos los informes jurídicos y económicos que acompañan al documento. El PP lo sabe pero no puede evitar poner en marcha esas dinámicas de show a la que nos tienen acostumbrados, en vez de agachar la cabeza en un momento tan incómodo para ellos por el momento en el que viven, donde una sentencia les ha dicho que funcionan como una organización criminal, constatan la existencia de una caja b y que se financió ilegalmente durante muchos años. El PP debe agachar la cara de vergüenza y si no va a aportar nada, callarse y lo que hace es agitar el espantapájaros de la judicialización de la vida política y yo creo que eso es una estrategia equivocada. Eso es en lo nacional pero si bajamos a lo local no es mucho mejor. Con un concejal que presuntamente financió su tesis con 42.000 euros del erario público de los gaditanos y con una ex alcaldesa que aparece en los papeles de Bárcenas al lado de una cifra que pone 30.000, uff, yo creo que están en una dinámica muy delicada. Por ello intentan esa maniobra de distracción a la que nos tienen acostumbrados tristemente en la realidad política gaditana.

-¿Cree que el PP está herido de muerte con este asunto a nivel municipal?

-Desde luego tiene un serio problema porque el informe de la Universidad no viene sino a constatar ese hecho. El PP tiene un problema y será el señor Romaní el que tenga que demostrar que no es responsable de lo que se piensa. Tiene un serio problema.

-Esto ha derivado en el tema de las facturas y las comidas. ¿No cree que ha puesto el listón demasiado alto y que va a estar en cuestión cualquier comida de trabajo que se pueda hacer a nivel municipal?

-Hay una lógica imperante y que marca la barrera entre lo tolerable y lo intolerable y es el sentido común. Evidentemente que se pueden tener comidas de trabajo y que hay gastos de representación y eso es algo que entra dentro de la lógica y de los márgenes de lo posible y lo razonable. Lo que no es lógico es cuando el sentido común es sustituido por la ostentación, el abuso, la opulencia y el lujo. Es el sentido común el que marca la barrera entre lo tolerable y lo intolerable.

-Mucha gente tiene la sensación de que usted ha sufrido una evolución y ha empezado a ser más alcalde y menos antisistema.

-Tengo mi propia teoría sobre eso. Evidentemente yo tengo un modelo de sociedad basado en parámetros de democracia, libertad, justicia, fraternidad, igualdad, etcétera. Yo creo que los antisistemas son ellos, los que han gobernado este país en términos de corrupción, de privilegio, de pelotazo, de lleno mis bolsillo y no me importa un carajo lo que le pase a la gente que me rodea, si los desahucian , si los echan o si los despiden. Ellos son los antisistemas. El sistema que yo propugno y al que contribuyo a construir es algo que no tiene nada de malo para nadie, salvo para aquellos que conciben la política como un ascensor social y un elemento de promoción personal y de auto enriquecimiento. Quien no tenga ese modelo no tiene nada que temer.

En lo referente a si me he hecho más alcalde en estos tres años, creo que en ninguna facultad del mundo se enseña a ser alcalde. Igual que ustedes se han ido convirtiendo en periodistas a lo largo del tiempo o que yo me fui haciendo profesor a medida que daba clases. Cuando salí de la facultad no era profesor. Tenía un título pero no un oficio. Un oficio se hace con el paso del tiempo y con la maduración de la experiencia y eso es extrapolable a la profesión de profesor, de periodista o de alcalde, con la única salvedad que ser alcalde no es un oficio, no lo considero como un trabajo sino como un compromiso temporal que terminará cuando concluyan estos ocho años y vuelva a mi oficio de verdad. La veteranía te va dando cierta perspectiva y conocimiento pero sin variar un ápice la radicalidad política con la que llegué al ayuntamiento. El día que pierda eso será mala señal.

-En las últimas semanas lo hemos visto mucho más en público, tanto en actos como en encuentros con la prensa. ¿Es por qué ya está cómodo con su puesto?

-El grado de comodidad o no comodidad no se mide por el grado de actos a los que voy y eso lo justifico de manera muy sencilla. Yo soy alcalde las 24 horas, tanto cuando voy a un acto público o voy a comprar el pan debajo de mi casa y me encuentro a una mujer que me cuenta un problema. No está directamente relacionada una cosa con la otra. Lo que sí es cierto es que en los últimos meses he estado muy inmerso en el desarrollo de la negociación del documento del presupuesto y en el desarrollo de proyectos que son muy importantes para la ciudad como el del cinturón universitario y de otros proyectos como eficiencia y ahorro energético que han absorbido y han requerido mucho de mi presencia y de mi trabajo personal.

-Dice que no va a cambiar sus ideales pero en ese proceso de aprendizaje como alcalde en qué ha cambiado más. ¿Se ha vuelto más pragmático, tiene más maldad que antes, sabe leer mejor el tablero político…?

-Decía un amigo mío y estoy bastante de acuerdo con él que la inteligencia es expansiva, se expande o se contrae dependiendo de los diversos momentos en los que atraviese tu vida. Me siento más astuto o quizás más audaz. El otro día bromeaba con una amiga que parece que en este tipo parece que hecho cinco carreras y tres másteres pero pagado por mí, eh?, no lo de la Cifuentes. Cambian cosas y pareces que te ves como más maduro, más hecho pero no más inteligente o listo sino más audaz para ver antes la distintas situaciones y ser capaz de anticiparme sin tomar decisiones erróneas. Eso es lo que he aprendido aunque eso es subjetivo, porque habrá gente que pensará que no doy ni una.

-Uno de los principales debates sobre proyectos es el de la integración puerto-ciudad. ¿Qué le parecen las primeras ideas que se han presentado, las cuales sus socios de gobierno han criticado?

-Todavía no hay nada determinante pero yo sí estoy de acuerdo en que el uso el suelo de la antigua terminal de contenedores debe tener un uso portuario porque si no sería un lastre para el futuro desarrollo económico de la ciudad de Cádiz. Hay que garantizar que ese suelo debe volver a ser portuario si la ciudad lo necesita y estoy absolutamente de acuerdo que el uso que se le dé al mismo, en tanto y en cuanto la ciudad no lo necesite para uso portuario, sea de equipamientos públicos mixto.

-¿Por qué se están demorando tantos pliegos de limpieza y transporte?

-En esta ciudad una cosa es lo que dice la oposición y otra la que pasa en verdad. No es que los pliegos no se están trabajando. Se llevan meses y hemos atravesado por un cambio en la legislación en la nueva Ley de Contratos que ha requerido deshacer o adaptar todo lo que se había avanzado en la elaboración de esos pliegos. Claro que entendemos que son dos pliegos importantes, no porque son de los más caros de la ciudad, sino que además queremos hacer un buen pliego, no queremos hacer un pliego al uso, sino que sean dos referencias y dos hitos importantes en materia de gestión en nuestra ciudad y, por tanto, eso requiere que alcemos la mirada, levantemos la cabeza, veamos que se está haciendo en el país y trasladar a Cádiz todas esas ventajas.

-¿Se arrepiente de algo en tres años?

-Claro. De haber llegado tarde cuando se muere una persona sin hogar, de no haber respondido a las expectativas de una madre que viene al ayuntamiento al volcar sobre ti todos sus problemas, esa impotencia de no ser capaz de responder a problemas que son enormes. Evidentemente cuando no hemos acertado tomando decisiones o no haberlas sabido explicar...