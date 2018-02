1993 hace 25 añosNuevos retrasos en los pasos subterráneos de Cádiz

Los pasos subterráneos que se construyen en Cádiz para salvar la vía del tren, en las zonas de Santo Tomás y Marconi, han acumulado un nuevo retraso.

El paso de Santo Tomás no podrá estar terminado a final de este mes, como se había anunciado. Los vecinos están desesperados, ya que no se ven trabajadores en la obra y los perjuicios se prolongan. El paso de Marconi aún no ha comenzado. Los vecinos señalan, además, que las obras no se están realizando correctamente, ya que el paso de Santo Tomás está continuamente encharcado incluso los días que no llueve.

Las críticas se dirigen a la Administración de manera principal. La Junta de Andalucía aún no ha abonado los 500 millones de pesetas a los que se había comprometido con el Ayuntamiento.

Las obras de los pasos a nivel se iniciaron en 1991 y suponen una inversión de 1.000 millones de pesetas. Debieron estar abiertos en 1990.