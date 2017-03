1942 hace 75 añosNo basta despiojarse en el Campo del Sur

Las autoridades de Cádiz insisten una vez más en la gravedad del tifus exantemático y la necesidad de la higiene como medio para evitar la enfermedad.

Para luchar contra los piojos es necesario una higiene absoluta y estar al sol el mayor tiempo posible.

Pero hay que advertir a los gaditanos que no basta con salir al Campo del Sur y en un rincón, al sol, sacarse estos repugnantes parásitos y exterminarlos con una piedra. No. Es necesario lavarse bien y lavar concienzudamente la ropa, hirviéndola si es necesario. La ropa, una vez limpia conviene ponerla al sol. Y si no se dispone de medios, se puede acudir al Centro de Desinsectación y Despiojamiento situado en la avenida de Wilson, entre el Teatro Falla y el parque Genovés. Lo vergonzoso no es tener piojos, sino conservarlos.