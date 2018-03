1993 hace 25 añosMonseñor Antonio Dorado Soto, nuevo obispo de Málaga

El obispo de Cádiz, Antonio Dorado soto, ha sido nombrado por el Papa Juan Pablo II nuevo titular de la diócesis de Málaga. Hasta su toma de posesión seguirá de administrador apostólico de Cádiz y Ceuta.

En declaraciones a este periódico, Dorado Soto manifestó que " me produjo sorpresa el nombramiento, pues no lo esperaba ni tampoco lo deseaba, ya que me siento muy feliz en la diócesis de Cádiz y Ceuta, donde llevo más de veinte años trabajando".

"Pero sin duda alguna acepté este nombramiento, porque, como obispo y sacerdote, tengo muy claro que mi misión es trabajar allí donde la Iglesia me necesite".

Antonio Dorado nació en Urda (Toledo) en junio de 1931. Estudió en Toledo y Comillas, donde obtuvo la licenciatura en Teología. Fue elegido obispo de Guadix en marzo de 1970 y en 1973 pasó a Cádiz y Ceuta.

En Andalucía quedan vacantes las diócesis de Granada y Cádiz. (En la foto, entrada en la diócesis de Dorado).