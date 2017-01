1992 hace 25 añosEl España-92 gana la primera regata

El velero España 92/Quinto Centenario, construido en la factoría de Matagorda de Astilleros Españoles, consiguió la victoria en la primera tanda de eliminatorias de los desafiantes para la Copa América, al vencer a su ponente el australiano del Challenge Australia. La clave del éxito estuvo en una magnífica salida del barco patroneado por Pedro Campos y a la actuación de los demás regatistas.

Basura.La situación de la limpieza en nuestra ciudad sigue siendo lastimosa y en particular los domingos, día que no se recogen las basuras. A las críticas a los responsables de la limpieza municipal hay que unir las referidas a los incívicos ciudadanos, que no cuidan de su ciudad y siguen arrojando en las calles toda clase de basuras.