1993 hace 25 añosCon polémica, continúa el Concurso de Agrupaciones

Con polémica incluida, continua celebrándose en el Gran Teatro Falla el Concurso de Agrupaciones.

Ayer el coro La Noche, (en la foto) el conocido como 'Coro de los niños', uno de los grupos favoritos, cantó un tango con una letra contra el PSOE que no había sido entregada previamente al Jurado. Comprobada la omisión, los vocales de coros del Jurado acordaron sancionar a la agrupación y que no puntuara esa copla. No obstante, el director del coro, Fernando Migueles, aceptaba dicha sanción pero estimaba que el grupo tenía suficiente calidad para pasar a las semifinales. La opinión general es que La Noche lo tiene muy difícil para pasar de fase.

Por ahora, a juicio del Jurado Diario, los favoritos son el coro La tienda de la Cabra, las comparsas Chévere y Los Miserables, y las chirigotas Partido de Risa Obrero Español y Con el sudor del de enfrente. Mañana termina la fase clasificatoria y crece la expectación.