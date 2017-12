Pocas cosas están claras

Se acaba el año 2017 y empezamos otro que debe ser fundamental para la toma de posiciones de cara a las elecciones municipales que debe haber en 2019. Será el año en el que se empezarán a dilucidar los candidatos e incluso las alianzas entre las distintas formaciones. Una de las incógnitas que se tendrá que resolver es si Podemos y Ganar Cádiz van hacia una lista común o cada uno emprende el camino por su lado. Desde el final del verano Ganar Cádiz está tratando de diferenciarse dentro de la sociedad de gobierno con Podemos. Todos somos del mismo equipo pero si nos meten un gol, la culpa es de la defensa. En la nota enviada por Ganar Cádiz hace una semana con las matizaciones de Martín Vila sobre lo que había dicho de los presupuestos y en el que lanzaba una puya por el retraso habido, dejaba muy claro que la cuestión de las cuentas era responsabilidad de Podemos.

La confección de los presupuestos de cara al año que es la víspera de las elecciones se antoja fundamental para las dos formaciones y nadie quiere verse mermado de fondos para poder realizar proyectos.

En la cuestión de los candidatos, Podemos tiene claro que su principal valor es el alcalde, José María González, que sigue teniendo buen cartel entre su electorado.

La gran incógnita se planteará desde el lado del Partido Popular, donde hasta el último momento se guardará el secreto mejor custodiado, si la otrora poderosa Teófila Martínez va a seguir encabezando la formación del PP en las elecciones de 2019. Ignacio Romaní sigue haciendo la labor de desgaste estando en la primera línea de fuego protegiendo a Teófila Martínez o al posible delfín que pudiera surgir. En el PP dejan todo el poder de la decisión a la ex alcaldesa. A estas alturas nadie apostaría su dinero por una opción u otra.

Y sobre el PP se cierne otra amenaza y es el crecimiento exponencial que está teniendo Ciudadanos y que se ha podido ver en las elecciones catalanas. La fuga de votantes de los populares se puede ir hacia la formación naranja, que también tendrá que decidir si Juan Manuel Pérez Dorao sigue siendo el cabeza de cartel para aprovechar la experiencia adquirida en estos años o se busca otra cara nueva.

El PSOE seguirá deshojando la margarita en busca del candidato perfecto que no ha encontrado desde que Carlos Díaz dejara de serlo en 1995. Lo peor es que los socialistas, más que un tema de candidato, ha sido de no estar nunca en la ola adecuada.

Cuando no ha sido la dinámica nacional, era la local y la fidelidad que había hacia el proyecto de Martínez. Su desgracia ha sido que cuando ha caído el Partido Popular, el que estaba mejor posicionado era otro. Sin embargo, ha tenido más influencia que nunca y habrá que ver si eso lo consigue rentabilizar.

El informe

El sistema hace aguas por todos lados. El Colegio Profesional de Trabajo Social ha hecho un informe muy interesante y completo sobre la situación que se vive actualmente en los asuntos sociales del Ayuntamiento de Cádiz y lo más importante, ofrece soluciones. Falta personal y medios técnicos pero sobre todo lo que falla es el concepto. La demanda ha crecido una barbaridad y los trabajadores de este área se convierten simplemente en gestionadores de ayudas, lo que le ocupa la casi totalidad de su tiempo.

Y ahí está gran parte de la raíz de los problemas. Se sigue dando el pescado pero no se puede enseñar a pescar porque literalmente no tienen tiempo de hacer intervención social. El diagnóstico está claro pero el tiempo pasa y el Plan Estratégico no termina de salir. Ya sólo queda año y medio para acabar el mandato y la situación no sólo mejora sino que va a peor.

Malestar

La elección de Ismael vaca como secretario del Consejo Social de la Universidad de Cádiz no ha sentado nada bien entre los representantes de alumnos de la Universidad de Cádiz al entender estos que las caras visibles de ese órganos no deben tener conexión con la política, tal y como ocurre con Vaca, que es secretario de Educación en la Ejecutiva provincial del PSOE y durante algún tiempo fue parlamentario andaluz por esta formación.