Cuando el 22 de mayo de 2017 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en la que aprobaba la concesión en segunda convocatoria al Ayuntamiento de Cádiz de los 15 millones de euros de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), la noticia supuso un alivio para el equipo de Gobierno municipal y una alegría para sus beneficiarios. Esta importante inversión procedente de fondos europeos iba a repercutir en la transformación de barrios castigados como Puntales, Loreto, La Paz, Segunda Aguada, Cerro del Moro y Guillén Moreno. Una satisfacción que se agrandó por el chasco del primer intento, que felizmente se pudo solventar.

Con el recuerdo de la incidencia que tuvieron en la ciudad los planes Urban y Urbana, los vecinos de estas zonas de extramuros veían muy cercana la mejora en sus calles en una carrera de fondo hasta el 2022, fecha en la que se deben completar todas las actuaciones.

Tras haberse superado el primer año de la aprobación de estos fondos europeos, la realidad ha demostrado que los cambios son mucho más lentos de lo esperado. Con Europa pendiente de que no se malgaste ni un solo céntimo, estos últimos 12 meses han servido para preparar el terreno antes de que se inicien las intervenciones. Un año de burocracia que hace que el trabajo desarrollado no luzca, aunque haya sido intenso.

Con la encomienda en manos del Ayuntamiento de Cádiz, a diferencia de anteriores ayudas que han sido gestionadas por el IFEF, de momento lo que se ha hecho ha sido seguir los pasos marcados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Así, el paso esencial ha sido la aprobación del Manual de Procedimientos y Puesta en Marcha Estrategias DUSI. A partir de este documento se ha comenzado a desarrollar el trabajo para la creación de la oficina de gestión de estos fondos europeos o la puesta en marcha de trámites exigidos por la Unión Europea como el procedimiento de tramitación de Expresiones de Interés o el Protocolo Antifraude. Asimismo, y en paralelo, ya se está trabajando en la redacción de los proyectos que se eligieron en el primer proceso participativo para confeccionar la candidatura gaditana. De hecho, una cuestión pendiente es volver a abrir estas mesas de trabajo para terminar de definir las actuaciones a realizar.

Pero fuera de la burocracia, la imagen en los barrios es distinta a la espera de ver las ideas convertidas en realidad. Y es que para los colectivos vecinales este trabajo ha sido silencioso por la poca información que tienen. "Sobre la Edusi no sabemos absolutamente nada. Es así de sencillo y hemos solicitado información tanto a través de la asociación de vecinos a nivel particular como de la federación", afirma el presidente de la AVV Segunda Aguada, Antonio Peinado. Y es que, según el representante vecinal, "estamos pendientes de que el Ayuntamiento nos explique, por lo menos, qué es lo que van a hacer en nuestro barrio". Aun así, reconoce que "estamos ansiosos de ver cuándo se comienza porque nosotros tenemos puestas muchas esperanzas en la Edusi".

"La esperamos como agua de mayo", afirma Candelaria Grimaldi, presidenta de la AVV Claridad del Cerro del Moro, Candelaria Grimaldi, sobre la Edusi. De momento, la dirigente espera que "dentro de nada se empezarán a trabajar las mesas o ya cada partida irá a cada barrio". En el momento en el que se aprobaron los fondos, Grimaldi cuenta que "creíamos que todo iba a ser rápido y corriendo, pero ya vemos que no". Con todo, sí indica que los vecinos "se darán cuenta del trabajo que ha habido antes al comenzar las actuaciones".

La presidenta de la AVV Fuerte de San Lorenzo de Puntales, Pilar García, asegura que "la desinformación es total y lo que se teme es que queda un año de legislatura y se pierda la oportunidad". Por ello, al declarar que "la esperanza nunca se pierde", remarca que es necesario conocer qué se hace con la Edusi ya que "le da ilusión a los vecinos".

Manuela Molina, presidenta de la AVV Bahía Gaditana cuenta que "tengo fe" con la Edusi, aunque admite que "hay que ser pacientes". "No quiero dejar de creer", resalta, aunque también añade que "ya he pedido amparo a 5 de Abril -la actual Vecinos de Cádiz-". Por ello, invita a los concejales a pasear por el barrio "para que no sólo les digamos en un correo los desperfectos, sino que vean que son ciertos".