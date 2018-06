El almeriense José Guirao, que ocupó cargos en la Junta, es el relevo

El almeriense José Guirao será el nuevo ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de Pedro Sánchez, en sustitución de Màxim Huerta, que dimitió ayer tras destaparse su fraude a Hacienda entre 2006 y 2008.

Guirao fue responsable del área de Cultura de la Diputación Provincial de Almería en los años ochenta, director general de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura de 1993 a 1994 y director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía entre ese año y el 2001.

Guirao tomará hoy posesión del cargo tras prometer su cargo ante el Rey en Zarzuela

Según las fuentes del Gobierno, Guirao tomará posesión hoy a las once de la mañana ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela.

Licenciado en Filología Hispánica, nació en 1959. Inició su actividad política en 1983 como responsable del Cultura de la Diputación Provincial de Almería, cargo en el que permaneció hasta 1987.

En junio de 1988 fue nombrado director general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, puesto en el que cesó en octubre de 1993 a petición propia, ya que días después fue nombrado, en Consejo de Ministros, director general de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura.

Un año después, el 23 de septiembre de 1994 fue nombrado por el Consejo de Ministros nuevo director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, cuya colección permanente remodeló durante su mandato.

Entre 2001 y 2014 estuvo al frente de la Casa Encendida, un espacio cultural de Madrid perteneciente a la desaparecida Caja Madrid y, tras su transformación, a la Fundación Montemadrid, que presidía ahora.

Su antecesor al frente de Cultura optó por un clásico para despedirse de la cartera: "Ir y quedarse y con quedar, partirse" fue el verso de Lope de Vega con el que Màxim Huerta entonó el adiós del Ministerio de Cultura y Deporte.

"Ir y quedarse y con quedar, partirse. Me voy para no partirme yo, para que el ruido de toda esa jauría no parta el proyecto que es en lo que creo, este proyecto ilusionante que ha ilusionado a tantas personas en este país", agregó Huerta al final de su comparecencia de 9 minutos en el departamento de Cultura para anunciar su "retirada".

El poema de Lope de Vega concluye "creer sospechas y negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma, y en la vida infierno".

El mundo de la cultura, el espectáculo y el periodismo también reaccionó a la dimisión del ya ex ministro de Cultura y Deporte más fugaz de la historia de la democracia a través de las redes.

La periodista Samanta Villar señaló que el discurso de dimisión de Huerta "es lo mejor que ha hecho en televisión".

También se hizo eco de las frases del ministro el cómico Dani Martínez, quien escribió: "Has actuado con responsabilidad. Has sido un ejemplo. Has sido tú, desde el principio hasta el final. La vida sigue y tu tienes mucha vida que dar!".

La actriz Paula Echevarría publicó en Instragram: "No puedo estar más orgullosa de ti, amigo! Así es, lo primero es lo primero! Te quiero".

José Corbacho, actor, director y humorista dejó un tuit que dice: "Gracias por aceptar el cargo y gracias también por retirarte. Coherencia y transparencia. Suerte, compañero".