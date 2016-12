Unas alegaciones pueden dejar sin efecto los cambios al presupuesto

Por la vía de urgencia llevó el equipo de gobierno a finales del pasado mes de noviembre unos cambios al presupuesto en vigor, los segundos desde que se aprobaran en julio. Con ello querían asegurarse de que esas modificaciones fueran incorporadas antes de que expire el año. Pero unas alegaciones presentadas por el Partido Popular pueden impedir ahora que esos cambios se lleven definitivamente a efecto.

Las últimas modificaciones aprobadas en pleno (con el apoyo socialista a la propuesta del equipo de gobierno) el 21 de noviembre fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia dos días después; y el edicto especificaba que se habían aprobado "con carácter inicial (y definitivo, de no presentarse reclamaciones)". Reclamaciones que podrían presentarse "quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio". Es decir, a partir del 24 de noviembre, lo que prorrogaba el plazo hasta el pasado viernes, 16 de diciembre (teniendo en cuenta que los sábados han perdido recientemente la consideración de día hábil y los festivos que ha habido).

Dentro del plazo, el Partido Popular ha presentado cinco alegaciones. Algunas de ellas son relativas a cuestiones de forma; como la primera, que se refiere a un presunto error en la numeración del expediente de modificación en el BOP, o la tercera, a una partida de 200.000 euros que se iba a suprimir de las aportaciones "empresas tráfico", entendiendo el PP que esta partida es nula "por cuanto no existe en este Ayuntamiento ninguna empresa con capital municipal dedicada a tráfico".

En el resto de casos, se refieren al contenido de las modificaciones propuestas. Así, el PP alega que el principio de estabilidad no se cumple, "por cuanto debieron aportarse los estados de gastos en los que se incluyan, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones, así como los estados de ingresos en los que figurasen las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio". También alega que el suplemento de crédito de 829.257,97 euros para programa de ayudas luz, agua y otros servicios básicos "no están desarrollados adecuadamente para conocer a qué programa se refiere, estado de ejecución del mismo y desglosadamente los otros servicios básicos". Y por último, se alega que el resto de bajas de crédito "aparecen de forma genérica con cantidades que no se ajustan más que a un cuadre de cuentas, pero en ninguna de ellas se conoce la partida o partidas que han sido ya abonadas".

Según establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento dispone ahora de un mes para resolver estas alegaciones. Para ello, debe esperarse al informe que sobre las mismas realicen desde Intervención y a la posterior convocatoria de comisión informativa y de pleno extraordinario. Y sobre esto último, aunque la normativa municipal establece que los plenos deben convocarse "al menos con dos días hábiles de antelación salvo los extraordinarios con carácter de urgencia", esa urgencia deberá ser aprobada previamente por la mayoría del pleno (que recientemente tumbara, por ejemplo, la convocatoria para debatir la RPT).

En este escenario que se presenta en San Juan de Dios, puede ocurrir que todo ese trámite hasta que el pleno apruebe la modificación con carácter definitivo no pueda cumplimentarse en los diez días que restan de año, lo que impediría finalmente incorporar esas modificaciones al documento -que una vez llegado el 1 de enero no puede ser modificado-.