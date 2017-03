El alcalde teme el rechazo al bono social eléctrico local

El alcalde de Cádiz, José María González y la concejala y representante del Ayuntamiento en Eléctrica de Cádiz, Eva Tubío, mantuvieron ayer diversas reuniones con los representantes de los grupos políticos con poder de decisión en el Consejo de Eléctrica para conocer la postura que mantendrán los distintos consejeros en la votación de bono social gaditano que se celebrará el próximo lunes.

El alcalde ha informado del resultado de la reunión con el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Ignacio Romaní, quien ha manifestado que sus consejeros no votarán a favor de la aprobación del bono social gaditano, porque según éste "su coste podría repercutirse en los clientes de Eléctrica de Cádiz". González ha asegurado que "esto es imposible ya que el coste del bono social gaditano será financiado por la suministradora Eléctrica de Cádiz, cuyos beneficios y tarifas están regulados por el Gobierno". Ante esto, a juicio del primer edil, el portavoz del Grupo Popular "no ha sido capaz de dar un solo argumento ni económico, ni jurídico, que justifique su postura" y que su posicionamiento "no tiene nada que ver con los intereses de los gaditanos, sino con los del Partido Popular".

No comparte el argumento del PP de que su coste afectaría a los clientes

"Tanto la suministradora, como la comercializadora han tenido en 2016 los mejores beneficios de su historia. Nunca va a haber un mejor momento que éste para poner en marcha un bono social" ha asegurado el alcalde quien ha añadido que "lo que le pedimos a los socios de Eléctrica es que inviertan una pequeña parte de estos beneficios de la suministradora en las familias que peor lo están pasando".

El alcalde ha recordado que en una anterior reunión mantenida con el representante del Grupo Popular argumentó que no se podía posicionar "ni a favor ni en contra" del bono gaditano, porque su partido guardaba "ciertas dudas" sobre la normativa al respecto. Tras dicha reunión, el Equipo de Gobierno solicitó a través de Eléctrica de Cádiz, un informe jurídico externo que despejara cualquier sombra de duda sobre la legalidad de la propuesta.

Los consejeros de Eléctrica de Cádiz recibieron el pasado viernes el informe jurídico externo, en el que se recoge la legalidad de la propuesta, la normativa nacional y europea, y se analizan todas las formas posibles de poner en marcha el bono social gaditano; y un informe técnico elaborado por la Gerencia de Eléctrica de Cádiz que incluye las necesidades y recomendaciones para ponerlo en marcha.

José María González y Eva Tubío han mantenido una segunda reunión con la concejala del Partido Socialista, María José Rodríguez, quien han transmitido el sentido del voto a favor de bono social en la próxima votación. González ha agradecido el apoyo y la predisposición del PSOE para esta iniciativa municipal "que podría ayudar a muchas familias gaditanas".