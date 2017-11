El alcalde media ante el obispo para evitar el cierre de los comecios de Fragela

El alcalde de Cádiz, José María González, intentó ayer mediar en el conflicto que puede propiciar el cierre de los establecimientos comerciales ubicados en los bajos de las fincas de Benjumeda, 40 y el 2 y 3 de la plaza de Fragela, propiedad del Obispado de Cádiz y Ceuta. La transcendencia que el asunto está tomando en la ciudad, debido a la negativa de la Iglesia a prorrogar los contratos de alquiler a los comercios, dejando en el paro a varias personas y haciendo perder en algunos casos muchos miles de euros invertidos en reformas, llevó al primer edil a llamar personalmente al obispo Rafael Zornoza. La respuesta del prelado fue la misma que se conocía hasta ahora, aunque en boca del administrador: no hay vuelta atrás porque el Obispado quiere las fincas libres y desalojadas.

Posteriormente, González recibió en su despacho a Luiti Madueño, de El Rincón de Madueño, para interesarse por su situación. Junto a su hijo y su hermano, Madueño trasladó al alcalde la situación de inseguridad en la que se encuentra después de que les hayan comunicado que no se les va a renovar el contrato de alquiler que tenían tras la inversión realizada hace cinco años de más de 33.000 euros. José María González señaló que seguirá pendiente del tema para encontrar una solución.

Luiti Madueñono descarta iniciar movilizaciones desde mañana

Luiti Madueño veía ayer su futuro en la plaza de Fragela con pesimismo. "No hay nada que hacer", destacó después de recibir una nueva negativa del administrador a su proposición de renovar el alquiler por seis meses, pagando por adelantado, y así tener tiempo para poder reorganizar su futuro. El tiempo se agota y Madueño no descarta iniciar movilizaciones desde mañana jueves. La propiedad del otro establecimiento que ha acabado contrato, pizzería Bella Italia, sigue esperando que le reciban en el Obispado. Por su parte, en el Bar Teatro, en Benjumeda, ya han recibido la carta que avisa de la extinción del contrato a finales de año y la no renovación.

Mientras, la opinión pública se encuentra muy sensibilizada ante el doloroso panorama que se presenta para las familias de los trabajadores de estos establecimientos, que puede acrecentarse cuando se extinga el contrato de arrendamiento del Bar Teatro, el estanco y la carnicería. Ayer, en el portal virtual de recogida de firmas Change.org se habían contabilizado casi 3.800 apoyos a El Rincón de Madueño.