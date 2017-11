El alcalde invita al ministro De la Serna a conocer el Palacio de Recaño

Después de haber realizado diversas visitas a las instalaciones en las que el propio alcalde ha tenido la oportunidad de trasladar a diversos colectivos (el último de ellos el universitario, con su rector a la cabeza hace escasos días) y de estar insistiendo en el compromiso de la Junta de Andalucía con este futuro museo para el que anunció una inversión de un millón de euros, José María González no quiere tampoco dejar escapar la financiación procedente del 1,5% Cultural que dedica el Ministerio de Fomento.

El alcalde de la ciudad insistió ayer en reunir a todas las administraciones en torno a un proyecto de ciudad que considera prioritario y para el que no se conforma con planes de medio calado. "No puedo dejar de lado a ni una sola administración que pueda ayudar al Museo del Carnaval porque Cádiz está en el centro de toda mi gestión política", reconoció González, más allá de sus afinidades con unas u otras siglas. "Hay que ir a por lo mejor y para eso queremos contar con todas las administraciones, incluido el Ministerio de Fomento", resaltó el alcalde, que semanas atrás también ha estado insistiendo en el compromiso de la administración autonómica de aportar un millón de euros a ese futuro museo. Y es que hay algo que tiene claro González: "No puede ser concebido como un museo de vitrinas vacío y sin resonancia", por lo que se requieren las aportaciones de todas las administraciones que puedan implicarse, habida cuenta también de la situación económica del Consistorio, que impide acometer grandes inversiones.