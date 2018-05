El alcalde mediará en la negociación del convenio de Sufi-Cointer

El alcalde de Cádiz, José María González, accedió ayer a la petición realizada por los representantes de los trabajadores en el comité de empresa formado por las secciones de UGT, CCOO y CSIF, para que medie en la negociación del convenio colectivo entre los trabajadores y la empresa adjudicataria del servicio de limpieza, la UTE Sufi-Cointer. Así lo solicitaron formalmente los portavoces sindicales tras la reunión mantenida en la mañana de ayer con el primer edil y el concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente.

Esta reunión se produjo después de que el alcalde se reuniera semanas atrás con los portavoces de la UTE y de representantes de la sección sindical de UGT, mayoritaria dentro del comité de empresa de Sufi-Cointer en encuentros separados, en los que el primer edil recalcó la necesidad de que ambas partes retomaran las negociaciones.

José María González señaló que "si bien es un asunto que le compete a la empresa y a los trabajadores y en el que el Ayuntamiento tiene que mantener cierto margen de distancia, no podemos obviar que se trata de un servicio que se presta a la ciudadanía por lo que tenemos algo que decir".

González afirmó que "no solamente se está hablando de las condiciones laborables de los trabajadores, que me parecen meritorias y con las que el Ayuntamiento siempre se va a posicionar al lado de la defensa de los derechos de los trabajadores, estamos hablando de un servicio público, el de limpieza viaria y recogida de Residuos Urbanos Sólidos, que es uno de los más importantes de la ciudad, por lo que no podemos mantenernos equidistantes".

Bajo esta premisa, el alcalde se comprometió a mediar en la negociación del convenio colectivo, "si así lo entienden las partes convenientes" para encontrar una solución para renovar este convenio colectivo cuyas negociaciones llevaban paradas dos años.