El alcalde firma el decreto para la transmisión de los chiringuitos

Tras tres años de disputas a tres bandas, el Ayuntamiento de Cádiz ha dado el paso definitivo para intentar darle una solución a los problemas generados tras la última licitación de la concesión de los chiringuitos de las playas. El embrollo legal para dar cabida a las demandas de los hosteleros finalizó ayer con la firma de un decreto por parte del alcalde, José María González, para incoar el expediente para la tramitación de la transmisión del título de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre a los actuales adjudicatarios de los establecimientos hosteleros.

Este trámite es crucial dentro del proceso burocrático, ya que, una vez que se culmine, el Ayuntamiento dejará de ser el interlocutor entre los chiringuitos y la Junta de Andalucía, que serán los que mantendrán una relación directa en todas las cuestiones que conciernen a estos negocios. A partir de ahí, el principal cambio que va a suponer este procedimiento para los restaurantes va a ser la solicitud que van a tramitar directamente para posibilitar la permanencia de los chiringuitos durante todo el año en los arenales, así como la ampliación de su superficie. De esta manera, se conseguiría la adaptación al actual Reglamento General de Costas, que entró en vigor tras haberse realizado el concurso público para la explotación de los bares playeros, cuyos contratos tienen una duración de diez años más otros cuatro años prorrogables.

El concejal de Urbanismo, Martín Vila, anunció en la mañana de ayer en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local la decisión de la tramitación de este expediente. Una determinación que se ha tomado tras las quejas públicas que manifestó el pasado jueves el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, sobre la tardanza en la entrega de la documentación y el requerimiento realizado por la Delegación Territorial de Medio Ambiente el pasado 23 de octubre para recordarle al Ayuntamiento que se había acordado que este trámite se haría como muy tarde el 21 de septiembre para que el procedimiento burocrático no afectara a los restaurantes playeros.

Posteriormente, el Ayuntamiento explicó a través de una nota de prensa que tras la rúbrica del decreto de Alcaldía, se abre un plazo de 10 días hábiles para que los concesionarios de los chiringuitos se manifiesten sobre esta transmisión inter vivos de la concesión de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

En este comunicado, el equipo de Gobierno se excusó por la tardanza en la incoación de la transmisión de la titularidad de los chiringuitos en los informes técnicos que ha tenido que elaborar el Ayuntamiento, siendo estos revisados por la Secretaría General. Ante esto, desde San Juan de Dios señalaron que "al ser un tema delicado, el proceso ha llevado más tiempo del previsto. No había precedentes de un proceso igual, y pese a que nos dijeron que en Málaga era igual, no era del todo así porque el procedimiento es diferente. El Ayuntamiento de Cádiz ha tenido que resolverlo en condiciones diferentes respecto a la situación en la que se encontraban los expedientes". Asimismo, otro aspecto que desde el Consistorio se valoró como importante en este proceso fue que "la operación no puede suponer al Ayuntamiento la pérdida de ningún ingreso".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA), Miguel Ángel Sánchez, mostró su satisfacción por el importante avance en esta tramitación. "Era lo esperado. Se había negociado desde hace bastante tiempo y esperábamos que se resolviera bastante antes, ya que el plazo que nos dimos fue el 21 de septiembre, pero entendemos que es un proceso complicado y muy complejo", explicó el representante de los hosteleros.

Con todo, afirmó que desde los siete negocios que han solicitado esta transmisión de la titularidad de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre se está viviendo este proceso con "gran ilusión" por lo que va a suponer para ellos. "Para nosotros significará un antes y un después. Esperamos que toda la provincia siga la iniciativa del Ayuntamiento de Cádiz , que ha sido promovida por AECCA", dijo.

Un aspecto positivo que resaltó Sánchez de este proceso fue la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de los chiringuitos al permitirse su apertura durante todo el año, ya que "se van a mejorar los contratos al pasar a ser fijos indefinidos, en vez de fijos discontinuos. Es una seguridad para la familia de la hostelería de la playa".

Por otra parte, también expuso la ampliación de los establecimientos, que pasarán a tener 200 metros cuadrados de instalaciones fijas, 70 metros cuadrados de terraza desmontable y 30 metros cuadrados para los módulos de aseos. Sánchez indicó que esto "conlleva una inversión muy importante" que los hosteleros están dispuestos a realizar porque "hay garantías jurídicas". Para ello, entre las obras que se van a realizar en los chiringuitos se encuentran su preparación para soportar en la arena los meses de invierno, su elevación, la mejora de las cocinas, la extensión de las barras o la creación de zonas diferenciadas de comedor y tapeo.