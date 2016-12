El alcalde dice que hay tres ofertas para el hotel del Estadio

El alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), ha manifestado que confía en que el módulo de la tribuna del Estadio Carranza para albergar un hotel "se va a vender antes del 31 de diciembre", significando que en este momento "hay tres ofertas encima de la mesa".

En una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntado sobre la afirmación del PP de que el hotel del Estadio no podrá venderse hasta el próximo ejercicio por no haberse presentado ninguna oferta en la mesa de contratación en diciembre, el alcalde ha asegurado que el hecho de que dicha mesa no se reúna hasta el próximo 20 de enero "no significa que no se pueda vender el hotel".

Según ha explicado, "actualmente hay tres ofertas encima de la mesa, y si alguna de esas ofertas al final fructifica y señala la compra del hotel, lo que sí irá a la reunión del próximo 20 de enero es la comunicación de que hay tres ofertas y una ya ha señalado la compra".

"Nosotros ahora mismo estamos en lo que tenemos que estar, que es dedicados en cuerpo y alma a la venta del hotel", ha dicho el regidor gaditano, que ha incidido en que confía en que el módulo "se va a vender antes de que termine este ejercicio".

En este sentido, ha enfatizado que el gobierno local lleva "meses trabajando mañana, tarde y noche en la venta del hotel, con las tres ofertas que tenemos ahora mismo sobre la mesa", que, según ha indicado, "no han sido las únicas".

De esta manera, ha reiterado que espera que pueda venderse ese hotel, el cual vendrá a satisfacer la demanda de plazas hoteleras de la ciudad, que se ha convertido en un destino turístico "interesante, bastante de moda y que va más allá de nuestro sol y nuestras playas".

Aunque las playas de Cádiz sean "impresionantes", los turistas nacionales y extranjeros "empiezan a descubrir que Cádiz es mucho más que eso", ha añadido.