"El alcalde desaprovecha la oportunidad que se le ha dado"

El PSOE está teniendo uno de los papeles más complicados y, a la vez, más observados de todos los grupos que se encuentran en la oposición, ya que con los votos de sus concejales, el equipo de Gobierno liderado por José María González pudo llegar al poder y acabar con 20 años de reinado de Teófila Martínez. Después de dos años, Fran González lamenta que "lo que más nos preocupa es que la situación se encuentra igual que hace dos años". Así afirma que esto ha generado "una frustración permanente en todos los que apostamos por un cambio de gobierno". González tiene muy claro que entre los problemas está que "hay un bajísimo grado de cumplimiento en todas las propuestas que se aprueban en el pleno". A pesar de esa frustración, González no se arrepiente de haber dado su apoyo a Podemos "porque lo que siempre tuvimos claro es que no íbamos a dejar que por acción u omisión gobernara la derecha. No me arrepiento pero sí creo que el alcalde está desaprovechando la oportunidad que se le dio".

Tampoco se ha planteado en ningún momento entrar en el gobierno "porque desde la misma noche de las elecciones dijimos que íbamos a estar en la oposición porque así lo quisieron los gaditanos. Somos fieles a lo que dijimos. Eso sí, también dejamos claro que el apoyo se lo dábamos para llegar a la Alcaldía, pero en ningún momento iba a ser un cheque en blanco".

El equipo de gobierno está dividido en subgrupos, al final es el ejército de Pancho Villa"

Ni entrar en el gobierno, ni tampoco una moción de censura "porque consideramos que las instituciones tienen que tener estabilidad".

Fran González asegura que "no ha habido avances ni tampoco retroceso. La ciudad sigue teniendo exactamente los mismos problemas que tenía hace dos años".

Uno de los principales problemas, a juicio de Fran González, es que se trata de un equipo de Gobierno que "no tiene modelo de ciudad ni un programa político claro. El que no sabe adonde va, cualquier camino le vale".

Con respecto a los propios miembros del equipo de Gobierno, añade que "tras las elecciones se encontraron en un escenario que ni ellos mismos esperaban". En este sentido recordó que dentro del mismo "están aquellas personas que parecen que son los alumnos aventajados del alcalde, como David Navarro o algunos que no están dentro del gobierno, como el jefe de gabinete. Hay otro pelotón que es el que briega a diario y después están aquellos a los que el alcalde ha defenestrado, como Adrián Martínez de Pinillos". Así, recordó que "el equipo de gobierno está dividido en subgrupos en el que no sé si se agrupan por afinidad o qué, pero al final es el ejército de Pancho Villa".

Por último, señaló con respecto a su formación que todavía está lejos el debate de la elección de candidato a la Alcaldía, aunque dejó claro que lo harán los militantes.