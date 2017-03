El alcalde se suma a la campaña de apoyo a Cassandra Vera

El alcalde de Cádiz, José María González, se sumó el pasado miércoles en su cuenta personal en la red social Twitter a la campaña de apoyo a Cassandra Vera promovida a través de este mismo canal de comunicación por la sentencia de la Audiencia Nacional que la condena a un año de prisión por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo por una serie de 13 tuits de corte humorístico que Cassandra escribió en Twitter sobre el asesinato del expresidente del Gobierno Luis Carrero Blanco a manos de la banda terrorista ETA en 1973.

En la publicación, González adjunta una fotografía con los 13 tuits por los que la Audiencia Nacional ha dictado la citada sentencia con el siguiente texto: "Bromear no es delito y España no es una dictadura. Si esto te lleva a la Audiencia Nacional, que me lleven a mí también junto a #Cassandra".

De esta forma, el primer edil gaditano se unió a las muestras de afecto y las denuncias que con los hashtags #YosoyCassandra y #Cassandra se comenzaron a propagar por Twitter desde que se conoció la condena a Cassandra, con constantes menciones a lo que esta resolución puede suponer para la libertad de expresión. De hecho, otros políticos como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, o el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se sumaron a esta campaña contra la sentencia de la Audiencia Nacional.

Cabe recordar que el pasado lunes el grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados presentó una proposición no de ley para la supresión del delito de enaltecimiento del terrorismo en el Código Penal. En el registro de la propuesta estuvo presente la propia Cassandra Vera.