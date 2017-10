El alcalde asegura que no reconoce la república catalana

El alcalde de Cádiz, José María González, aseguró ayer que no reconoce la república catalana y, ante las preguntas de los periodistas, insistió en su apuesta por el diálogo y la negociación como vía para resolver el conflicto de Cataluña.

Señaló que aunque la corriente anticapitalista de Podemos -a la que pertenece González- haya reconocido la "nueva república catalana" en un comunicado, él tiene otra postura. "El manifiesto es de la dirección de la organización y yo pertenezco a una parte minoritaria pero que es legítima y la organización consiente. No hay ningún tipo de problema porque no somos robots. Dentro de la organización, cada uno piensa en base a sus propios posicionamientos", dijo, asegurando que no reconocía la república catalana porque entiende que "la vía rápida y las declaraciones unilaterales no son la solución al problema que estamos viviendo". Destacó que "un referéndum pactado, con garantías, ahora mismo se nos antoja como la mejor y la más razonable de las soluciones".

Para el alcalde, la posición que ha mantenido Podemos en este asunto "es la más valiente y creo sinceramente que también la más coherente. Y es la de mantener la senda de la cordura, de la sensatez, y esto está impregnado de diálogo y negociación. Yo creo que ahora mismo es la postura más difícil de defender, pero al final, a la larga, es la que terminará imponiéndose".

Asimismo, criticó la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "No es la vía de resolución de conflictos que se espera de un país al que se le presupone una madurez democrática como es España. Yo creo que son otras vías las que hay que explorar. Y nuevamente volvemos a la vía de la resolución pacífica del conflicto, al diálogo y la negociación. Todo nos lleva ahí porque estoy absolutamente convencido de que es la única vía de solución real del problema", concluyó.