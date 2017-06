El alcalde pide a Junta y Diputación respeto para las familias de La Institución

Ante la respuesta dada por el delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, y el diputado provincial con responsabilidades sobre el centro educativo la Institución Provincial Gaditana, Fran González, atacando al alcalde por participar en el encierro reivindicativo organizado por el AMPA de su colegio, el primer edil afirma entender que es "mucho más fácil atacar al alcalde y desviar la atención hacia la típica batallita política en lugar de atender las reivindicaciones de las familias del centro".

El AMPA del centro, junto a la coordinadora de Marea Verde y el Movimiento Andaluz por la Escuela Pública, emprendió la noche del viernes movilizaciones ante el cierre de dos líneas de infantil para el curso 2017/2018. En esta situación, la Institución Provincial Gaditana tendría solamente una clase mixta de Infantil con niños de 3, 4 y 5 años. Entiende el AMPA que éste es el resultado de una "mala planificación educativa", según la cual "se han ofertado 1.200 plazas a 800 alumnos y alumnas en la ciudad para no cambiar sustancialmente el número de conciertos educativos con congregaciones religiosas" y que "dicha falta de planificación ha echado a pelear a los colegios y ha perjudicado a la escuela pública y muy especialmente a la Institución Provincial". En este contexto, José María González participa de las movilizaciones aprobadas por el centro, "fundamentalmente como padre afectado" por el cierre de líneas. "Participo de las movilizaciones como miembro de esta comunidad educativa, como alcalde le pedí una reunión al delegado provincial de Educación que ha tardado dos semanas", informa el primer edil gaditano.

González afirma que está esperando ser recibido por el delegado de Educación

A José María González le parece una falta de respeto a las madres y padres del centro que Belizón insinúe que el encierro es una forma de "echar un buen rato", "un numerito" y "un aspaviento" por un problema menor. Respecto a estas declaraciones, entiende el alcalde que el delegado "no tendrá a sus hijos pequeños teniendo que concentrarse en un aula con edades diferentes, porque si los tuviera entendería que es un problema tanto para el alumnado como para el profesorado", y le pide "rigor y respeto con las familias" para sentarse con la comunidad educativa de la Institución y llegar a un acuerdo para garantizar el futuro del centro. "Si las madres y padres de la Institución están luchando por el futuro del colegio es porque consideran que merece la pena dar la batalla por él, porque es un centro magnífico a pesar de la dejadez sufrida por las administraciones provincial y autonómica durante años, y eso merece como mínimo el respeto del delegado de Educación, que debe alejar el desprecio de su vocabulario con las familias", afirma el alcalde y padre del centro.

Para concluir, José María González ha decidido alejarse de la primera fila de los actos reivindicativos públicos de su centro para que "no lo utilicen como excusa para no sentarse a dialogar con las familias y arbitrar una justa solución", afirmando que "contará uno a uno los días que me quedan para que me reciba el delegado provincial y poder sentarnos a una mesa para hablar de la defensa de la educación pública en la ciudad de Cádiz y dejar los titulares altisonantes para el menudeo político cotidiano".

Por otra parte, la concejala de Enseñanza, Ana Fernández, asegura que el delegado está "faltando a la verdad y lo sabe" cuando dice que votó a favor de las dos líneas de Infantil del colegio San Vicente de Paúl. Por ello pidió que se rectificara el acta y aún no ha obtenido respuesta a su petición.

Respecto a las declaraciones de Fran González, con competencias en el centro en materia de recursos humanos, la respuesta de la concejala ha sido que "se ha echado de menos a la Diputación Provincial defendiendo durante el conflicto las líneas del colegio que gestiona".