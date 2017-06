"Todos los albergues están llenos, no sabemos donde meternos"

"Estimados/as sres/sras: el miércoles 7 de junio de 2017 las pertenencias deberán estar recogidas para poder realizar las labores de limpieza programadas. El plazo es improrrogable y en caso contrario se intervendrá para retirarlas. Muchas gracias por su colaboración. Atentamente. La Delegación Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz". Afortunadamente, atrás quedaron aquellos años en los que, cuando arrancaba la temporada de verano, el Consistorio enviaba sin previo aviso a la Policía Local a desalojar a las personas sin hogar que dormían bajo el Balneario de la Palma, en La Caleta. Un técnico municipal estuvo informando ayer, cara a cara, a todos y cada uno de los afectados de los recursos municipales a los que pueden acceder. "El objetivo es que el desalojo de estas personas se haga de la manera más respetuosa y sin incidentes, tal y como se ha venido haciendo en estos dos últimos años", recordó a través de un comunicado la concejala de Asuntos Sociales Ana Fernández.

Sin embargo, algunas de las diez o quince personas que tendrán que abandonar este improvisado campamento de refugiados, ayer no tenían nada claro donde dormirán mañana. "Estamos bastante mal; llevo en la calle casi dos años; y ahora que estoy sin casa, sin albergue, sin trabajo y sin nada, con pastillas antidepresivas; ahora, con todo esto, ¿donde nos metemos?", se pregunta Juan José Pérez, de 41 años. "Aquí llevamos una semana; los albergues están completos y no sabemos por donde tirar, no sabemos donde ir", dice interrumpiendo la charla con su amiga Carmen sobre un colchón rescatado de la calle. El resto, o duerme, o ha salido a pedir.

"De noche siempre nos quedamos aquí. Y ahora nos dicen que aquí tampoco. Con el peligro que hay en los parques, que viene algún borracho, que vienen a robarte, a meterte un pinchazo o lo que sea", se queja. "Aquí, dentro de lo que cabe, nos sentimos más seguros...".

Juan José dice haber trabajado siempre en hostelería, pero en algún momento recuerda que también fue militar. Y asegura que busca empleo por internet desde las bibliotecas municipales. "Ahora no hay trabajo, ni recibo ayudas, ni nada... me dicen que hasta los 45 no tengo derecho a nada... Entonces ¿qué hago? ¿me como los mocos en la calle?".

Gallego de nacimiento, pero residente en Cádiz desde hace 17 años, Juan José mantiene una visión muy crítica de la gestión de los albergues y de la ayuda que se les presta. "Hay pocas plazas y siempre están ocupadas porque hay gente que lleva meses y no deja hueco... En vez de meter a quienes de verdad lo necesitamos, meten a todo tipo de gente... Hay quien está cobrando, quien está trabajando, quien tiene su paga y sin embargo está allí... No entiendo por qué no cogen un piso compartido y dejan plazas libres... No lo entiendo: gente sin un duro, aquí, en la calle, y gente que está cobrando, en los albergues". "Aquí ni viene Cruz Roja a ver si estamos bien, ni ambulancias, ni policía, ni nadie... Nada más que vienen a decirnos que nos tenemos que ir...", lamenta.

A Carmen, campogibraltareña ella, no le gusta hablar de sí misma: "Llevo poco en la calle... soy de ir y venir... Tengo muchos amigos, pero siempre me junto con alguien para no estar solita, porque me da miedo... Hace unos cuatro o cinco meses que no vengo... tengo unos pocos problemas... Me llevo malamente con mi marido... Cosas que pasan en la vida... Soy una mujer libre... Y si estoy bien, me quedo en donde sea".