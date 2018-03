Las aguas fecales vuelven a inundar una finca de Levante

El olor nauseabundo y los excrementos han vuelto a aparecer en el número 1 de la calle Levante. Esta finca, que pertenece a la empresa municipal de vivienda Procasa, sufre un importante problema desde hace unos años por los continuos atascos que se producen en la red de saneamiento, lo que provoca que las aguas fecales salgan por una arqueta que se encuentra en el portal de este inmueble. El pasado mes de noviembre, la sociedad del Ayuntamiento efectuó unas obras a través de la vivienda del bajo izquierda con el objetivo de subsanar la cañería que estaba rota, que había provocado el aumento del número de atascos, para que los inquilinos pudieran entrar y salir de la finca sin tener que soportar en hedor tan asqueroso. Sin embargo, este arreglo no ha servido de nada al volver a salir por la casapuerta todos los restos que proceden de las viviendas desde el segundo fin de semana de Carnaval.

La principal afectada de este problema es la vecina del bajo izquierda, que tuvo que abandonar su piso durante 15 días al tenerse que hacer las obras a través de su cocina. "Nos dijeron que era una obra definitiva para acabar con el problema del atasco de las viviendas y ahora resulta que seguimos en el mismo plan", explicó esta mujer, que ejerce de portavoz del resto de la comunidad de vecinos.

Tras volver a salir las aguas fecales por la entrada del edificio, esta vecina volvió a protestar en Procasa hace unos diez días para pedir una solución a este problema. "El jefe de mantenimiento de Procasa me dijo que ya el problema se les va de las manos, ya que ellos no pueden hacer nada porque resulta que la cañería no tiene la pendiente suficiente como para desembocar en la tubería general", explicó.

De esta reunión, contó esta afectada, en presencia de varios vecinos, que para esta nueva obra "ya es cuestión de que Aguas de Cádiz autorice para abrir una cañería que llegue a la general que va por la avenida de Huelva, pero tiene que pasar por debajo del edificio de enfrente y el colegio SAFA Villoslada".

Sobre esta solución, según el relato de la portavoz de este edificio, desde Procasa le dicen que "Aguas de Cádiz no autoriza esto". Por ello, denunció junto al resto de vecinos que "lo que están haciendo es parchear al mandarnos un camión para desatascar para una, dos o tres semanas". "Estamos hartos de llamar varios vecinos desde hace una semana diciendo que no podemos salir de las viviendas. Hay una persona de 84 años que hace una semana que no puede salir a la calle y los demás tenemos que ir en botas de agua y saltando por encima de los excrementos", aseveró.

Fuentes municipales señalaron a este medio de este caso que en Aguas de Cádiz no se tenía conocimiento de esta incidencia en el número 1 de la calle Levante.