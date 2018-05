Las motos se adueñan del centro de El Puerto de manera progresiva

Hacia las tres de la tarde de ayer entraba en funcionamiento sin incidencias de importancia la gran maquinaria que se pone en marcha cada año con motivo de la motorada en El Puerto, para garantizar la seguridad de los visitantes y ciudadanos y tratar de combinar el ocio con el descanso de los vecinos. El centro de la ciudad ha quedado cerrado para los automóviles y sólo pueden entrar vehículos autorizados y motos, que de manera progresiva se fueron adueñando ayer del casco urbano, saludando con el estruendo de sus motores conforme iban llegando. Se ha establecido el principal control de entrada en la zona de Pozos Dulces, junto a las obras del nuevo aparcamiento subterráneo, donde un retén conjunto de la Policía Local y la Policía Nacional se ocupa de hacer la selección para dejar pasar sólo a las motocicletas. Los moteros pueden circular en su tradicional recorrido de exhibición en dirección a Ribera del Río, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y Micaela Aramburu.

Antes de la puesta en funcionamiento de este dispositivo especial, durante el miércoles y el jueves, agentes de ambos cuerpos de seguridad realizaron controles para disuadir a los visitantes de cualquier conato delictivo. Dichos controles se saldaron con la incautación de objetos prohibidos y sanciones por no tener la ITV actualizada. Fueron requisadas armas blancas en el control situado junto a la báscula de la Avenida Felipe VI, donde se inspeccionaron 12 vehículos, dando como resultado la incautación de un bate de béisbol, un nunchaku, tres armas blancas y cuchillos, así como la intervención de angulas para su venta, que está completamente prohibida.

El paseo marítimo de Valdelagrana está abierto, aunque se cerrará si hay carreras

En el control de la barriada de Las Nieves, junto a Dos Palmeras, se inspeccionaron 15 vehículos, siendo denunciados cinco conductores por hacer señales de advertencias de controles policiales; hubo tres denuncias por no tener al día la ITV y conducir con carnet no habilitante. Por último, en un control de Policía Local en el parque del Vino Fino y la calle Valdés, se denunciaron e inmovilizaron cuatro vehículos por no tener seguro obligatorio, y cinco fueron denunciados por no tener al día la ITV.

En total, en el dispositivo especial de seguridad y cierre del centro histórico participan 110 policías cada día, 27 vigilantes de la empresa de seguridad Sasegur, dos bomberos de retén en el Paseo de la Bajamar, con un vehículo urbano, y otros seis números en el parque de Bomberos. Respecto a la asistencia sanitaria, se ha habilitado en el Paseo de la Bajamar un botiquín, con médico y conductor y una ambulancia de refuerzo. Junto al botiquín trabajan cuatro agentes de Protección Civil en dos vehículos, destacando la labor de 20 voluntarios de la agrupación de Protección Civil, que atienden varias carpas informativas.

Toda la labor de coordinación es realizada desde un centro específico (Cecop) instalado en la Jefatura de la Policía Local. Otra parte del dispositivo tiene su cuartel general en el edificio Alfonso X El Sabio, en la calle Larga. Además del cierre de las principales calles peatonales del centro, que quedan para uso peatonal, se ha procedido al vallado de las plazas de Isaac Peral y Polvorista, que este año son objeto de vigilancia específica.

En cuanto a Valdelagrana, el paseo marítimo y las avenidas principales están abiertas al tráfico, aunque se podrán vallar en caso de que se considere necesario, para evitar que se organicen carreras espontáneas o la invasión del paseo marítimo. Con esta finalidad se han instalado badenes y se han puesto en luz ámbar algunos semáforos.

Entre las 12:00 y las 01:30 de la madrugada se cerrará al tráfico la parte acotada del casco urbano y la Ribera y las motos deberán ir abandonando la zona.