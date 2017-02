Un acuerdo con Diputación definirá las propiedades del antiguo convento

El futuro del edificio anexo a la iglesia de San Agustín, que durante casi un siglo fue un instituto de enseñanza secundaria (Santa María del Rosario), está pendiente de un acuerdo entre la orden de agustinos y la Diputación Provincial. Este edificio, en origen convento agustino, era propiedad de la Junta de Andalucía (responsable de Educación), pero con el cese de su actividad como instituto en 2006 y el posterior proyecto de Ciudad de la Justicia, la administración autonómica llegó a un acuerdo con Diputación para cederle la titularidad a cambio del solar de la calle Tolosa Latour.

No obstante, el edificio no es en su totalidad de la administración provincial. Y el problema es aún mayor porque según cuenta el actual párroco de San Agustín, Marcos Peña, no existen escrituras que acrediten la titularidad de cada zona del edificio, que comparte el uso educativo que tuvo hasta su cierre con el religioso de convento de los padres agustinos.

Para ello, se viene trabajando desde hace meses con la Diputación para alcanzar un acuerdo sobre este asunto y plasmarlo posteriormente en documentos que den una solución definitiva a la situación del histórico inmueble para procurar un mejor uso en el futuro, en función de la parte del edificio que corresponda a cada una de las partes implicadas (orden de San Agustín y Diputación Provincial).