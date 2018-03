El acelerón de Teófila Martínez

2teófila Martínez dice que está dispuesta a enfrentarse a su propio partido por el peaje de la autopista entre Cádiz y Sevilla. Teófila Martínez aparece en una foto junto al actual alcalde, José María González, ayudando a una mujer que había ido a protestar a un pleno municipal. Teófila Martínez se recorre la ciudad para ver el estado de los destrozos del temporal junto a los gestores de Costas. Teófila Martínez en todas las salsas.

Con tan sólo unos días de margen para que se conozca si la que fuera alcaldesa durante 20 años de la ciudad va a ser la cabeza de lista para las próximas elecciones municipales, la líder de los populares ha incrementado de manera exponencial su presencia en la arena política. ¿Casualidad? Nada es casual en la vida.

Gente de su entorno asegura que la actual concejala está como una moto, como en sus mejores días en lo que se refiere a la actividad y muy motivada, aunque nadie se atreve a dar un pronóstico de lo que va a hacer.

Lo que sí es seguro es que la información que publicó el pasado miércoles El País a nivel nacional en la que se decía que Teófila Martínez iba a ser una de las afectadas por la profunda renovación del partido en las cabezas de lista en toda España, le cogió con el pie cambiado. No sólo a ella, sino también al presidente provincial, Antonio Sanz, que en todo momento quiere controlar los tiempos se tome la decisión que sea.

Desde todos los ámbitos del partido se insiste en que Teófila, por su trayectoria, se ha ganado el derecho a tomar la decisión que crea conveniente. El tema es que hay otros que piensan que la decisión hay que tomarla desde el punto de vista de rentabilidad electoral y, posiblemente, ahí también la ex alcaldesa podría salir victoriosa.

La renovación que se quiere hacer en muchos sitios en Cádiz se está tratando de hacer con un trabajo a largo plazo a nivel interno en el partido, donde se ha creado un comité en el que han entrado gente nueva, alejada en su mayoría del foco mediático pero que vienen de distintos ámbitos profesionales y sociales de la ciudad. Entre ellos está José Manuel Cossi, uno de los nombres que han sonado para el futuro, pero para el PP ahora mismo sería dar un doble mortal con mucho riesgo.

Hay gente que ha tratado de convencer a Teófila que el tiempo ya pasó pero si por algo se caracteriza la ex alcaldesa es que es una persona tozuda y si está motivada, es muy complicado que le convenzan de lo contrario de lo que ella cree.

El escenario más complicado que se puede dar en el Partido Popular es que se produzca un choque de trenes entre la intención del PP a nivel nacional de llevar la renovación profunda ante la amenaza real de Ciudadanos y que Teófila Martínez realmente quiera presentarse de nuevo. Hay personas con cargos de importancia dentro del Partido Popular que dan un mensaje equívoco de cara al público y después lo que expresan en privado a cualquiera que se le ponga por delante. Algo así como el políticamente correcto de que Teófila se ha ganado el derecho a decidir su futuro y el secreto de confesión poco respetado de que lo mejor sería que no se presentara. De hecho, a ella se le da la opción de elegir su destino, pero tal y como se decía el otro día en el comunicado del PP, una vez que decida el asunto se tiene que ver posteriormente en los comités correspondientes.

La filtración realizada desde la dirección nacional del Partido Popular no es casual. En la diana se pone a varios de las personas que han sostenido la red municipalista durante muchos años, entre ellas a Teófila Martínez, tótem pepero elección tras elección hasta el año 2015.

El lenguaje no verbal, si se quiere llamar de esta manera, de la ex alcaldesa en las últimas semanas es el de una persona que ha pasado de nuevo a la primera línea de batalla, que se ha subido a esa moto que cuando arranca, sus colaboradores saben que se avecinan tiempos de ir con la lengua fuera. Sin embargo, para que arranque, desde las altas esferas del partido tienen que facilitar la llave del candado para que la moto se libere, y ahora mismo eso no está tan claro.

La noticia del pasado Día de Andalucía ha dejado en una situación difícil su decisión porque haga lo que haga se va a interpretar. Si decide seguir, por no estar en la línea de lo que quiere o filtra el partido; y si no lo hace, porque va a parecer que se ha visto obligada a ello.