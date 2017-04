Un abandono acrecentado por la falta de civismo

La remodelación del paseo de Santa Bárbara se planteó como una oportunidad para que la ciudadanía pudiera disfrutar de un nuevo espacio al aire libre en un marco incomparable entre el parque Genovés y un precioso balcón al océano Atlántico. La liberación del aparcamiento en superficie al trasladarlo al subsuelo abría un nuevo abanico de posibilidades con zonas destinadas para el ocio y la cultura.

Junto al estacionamiento subterráneo y la reurbanización del paseo, el proyecto se completaba con dos acciones que debían dar más vida a esta zona: la pérgola-mirador y el nuevo teatro de verano José María Pemán. Ambos se han convertido en un caramelo envenenado para los gestores municipales ya que, por diversos motivos, se encuentran en un estado de abandono.

Centrados en el auditorio del parque, la situación que sufre se alarga desde que la remodelación se paralizara en 2012, una vez que se terminó la primera fase, que sirvió para levantar la estructura del escenario y la zona de palcos. La segunda, con la que se debería haber realizado el resto de la obra, se quedó sin licitar. Desde esa fecha, el equipamiento ha quedado en el olvido.

Una consecuencia de esto es la situación en la que se encuentra el solar, tomado por los matorrales. En los elementos de la estructura que se edificaron hace cinco años es notorio el paso del tiempo, como se puede contemplar por los efectos de la corrosión en la chapa del techo del escenario o las manchas que presenta su pavimento. Una falta de mantenimiento que se ha pretendido paliar con la intervención incluida en el Plan Invierte para el acondicionamiento del terreno, que será decisiva para que el trabajo ya realizado sirva de cara a la segunda fase, para la que el Ayuntamiento pretende destinar fondos en los presupuestos municipales de 2017.

Si se mira hacia la pérgola-mirador de Santa Bárbara, son diversos los motivos que explican el mal estado de conservación que presenta esta edificación que se abrió al público en marzo de 2015. Desde su inauguración ya se hicieron visibles los defectos en su construcción y en la elección de los materiales. Desde muy pronto se pudo contemplar que los metales empleados no eran los adecuados, ya que se oxidaban muy fácilmente al tener el mar muy cerca. Además, los trabajos no se remataron correctamente, ya que con un breve paseo se pueden ver multitud de deficiencias. Entre ellos están, por ejemplo, los problemas de filtraciones en las dependencias de Parques y Jardines, un hecho que ha sido denunciado por los propios trabajadores a través de los sindicatos. A esto hay que unir los actos de vandalismo que sufre la pérgola-mirador, que se ha convertido en un foco para la realización de pintadas. Para colmo, la falta de mantenimiento es visible al no procederse a su limpieza ni a la reparación de los desperfectos que presenta.

La infrautilización de los bajos del mirador también es un problema que acrecienta su abandono. Hasta hace unas semanas, una parte de este espacio era usado por personas sin hogar como refugio. Nada hay de los espacios destinados a la cultura y el ocio que se proyectaron en un principio, por lo que su uso para el teatro Pemán podría ser un paso importante para que el mirador cobre vida y deje de estar abandonado.