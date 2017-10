Zarpa hacia Canarias el ferry averiado que mantuvo 'atrapados' a 227 pasajeros en Cádiz

Hace apenas media hora, a las 19:00 horas del miércoles 24 de octubre, zarpó por fin para Canarias el 'Albaycin', el ferry de Transmediterránea que la semana pasada mantuvo 'atrapados' en el puerto de Cádiz a unos 227 pasajeros. El buque soltó amarras dos horas después de lo que estaba previsto, reanudando así el enlace con las islas.

Como vino contando este periódico, el 'Albaycin' arribó a Cádiz ya averiado la noche del lunes pasado. Debía de zarpar el martes por la tarde, pero la partida se aplazó 24 horas y luego otras 24. Los pasajeros de butacas fueron alojados en hoteles y a los de los camarotes se les pagó la manutención. Hubo hasta un tercer aviso de partida que nunca se produjo.

Los pasajeros se vieron entonces envueltos en una pesadilla de la que no saldrían hasta el sábado. Denunciaron desinformación, falta de atención adecuada y demora en la gestión de un transporte alternativo adecuado para las circunstancias en las que viajaba cada uno. De hecho, llegaron a 'amotinarse' pacíficamente el viernes, negándose a desembarcar sus vehículos, tal y como les pedía la compañía. Hubo quien perdió el trabajo, una cita médica ya programada, un vuelo o quien vio demoradas gestiones importantes en su empresa.

No fue hasta el sábado cuando a todos los viajeros se les facilitó el traslado en avión o en barco desde Huelva hasta sus destinos, dependiendo de si llevaban o no mascotas. Los vehículos fueron trasladados en el 'José María Entrecanales' , de la propia compañía, y en un buque de la empresa Armas, que zarpó del puerto onubense. Hasta esta mañana no llegaron a sus destinos estos últimos.

Una vez solucionada la crisis, incluida la devolución del coste de los billetes de los pasajeros que se quedaron sin viajar desde Canarias hasta Cádiz, Transmediterránea pidió disculpas por las molestias causadas.