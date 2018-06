Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

El presidente de EEUU, Barack Obama, alejado del foco político tras su mala actuación en el primer debate ante Mitt Romney, necesita sacudirse esa derrota y bloquear a su rival republicano en el duelo verbal que sostendrán hoy.

En el primer debate en Denver hace casi dos semanas, Obama desconcertó a los demócratas con una opaca defensa de su Gobierno y fracasó en brindar una visión convincente de por qué se merece un segundo mandato, en lo que constituyó una de las peores apariciones de un aspirante a la reeleción desde el primer debate presidencial televisado, en 1960. Fue el vicepresidente Joe Biden quien debió aplacar parte del pánico generado en su duelo la semana pasada con el compañero de fórmula de Romney, Paul Ryan, mostrando la fibra combativa y la convicción de la que careció el mandatario.

Obama está bajo presión para mostrar más estómago en el debate de hoy en la Hofstra University, en Nueva York, a 21 días de la elección, ante un oponente que se encuentra en el mejor momento de su campaña.

Michael Kramer, profesor de comunicación del St. Mary's College, Indiana, dijo que Obama debe tener contacto visual con el público que asista al debate y no pasarse mirando sus notas como en Denver. "Necesita asegurarse que le está hablando directamente a la gente que hace las preguntas y comprometerse con ellos, siendo más dinámico (...) Necesita más energía en su voz", dijo Kramer. No obstante, el presidente debe tener cuidado en ser demasiado agresivo, advirtió.

Los republicanos ya trabajan ante esa posibilidad. "Creo que el presidente Obama va a mostrarse muy desinhibido. Va a tener que compensar el pobre primer debate", consideró el senador republicano Rob Portman ante la cadena ABC. En privado, los asesores de Obama aseguraron que les llevó menos de un cuarto de hora darse cuenta en Denver que su jefe estaba fuera de juego, pero tienen confianza en que, en esta ocasión, tenga un buen desempeño.

"Creo que verán a alguien muy apasionado respecto a la elección que el país afronta", dijo a la cadena CNN el asesor Robert Gibbs, quien indicó que Obama estaba "decepcionado" de su propia actuación en el primer debate.

Sus seguidores esperan no sólo que ataque a Romney por su comentario despectivo de que el 47% de los electores votarán por la reelección de Obama debido a que se "sienten víctimas" y creen que el Gobierno "debe ocuparse de ellos". También esperan que aborde los derechos de las mujeres, y que responda a las críticas de Romney acerca de que tuvo un mal manejo del ataque contra el consulado de EEUU en Bengasi (Libia) el pasado 11 de septiembre, en el que murieron cuatro estadounidenses, incluido el embajador.

El mal desempeño de Obama en Denver fue tema omnipresente de conversación entre el público, y hubo quienes se preguntaron si el mandatario no estaba simplemente agotado tras cuatro años de gestión bajo una fuerte crisis económica.Los conservadores se sintieron reivindicados. El columnista del National Review, Charles Krauthammer, preguntó si Romney no sería "el tipo en sintonía, sereno, controlado del que sus acólitos nos han estado hablando". Tras el debate de Denver, Romney consiguió reducir la ventaja de Obama en las encuestas a nivel nacional y socavar su ventaja en los estados clave que decidirán la elección.

El último sondeo de ABC y The Washington Post divulgado ayer revelaba que ambos están cabeza a cabeza: otorgaba a Obama el 49% de las preferencias frente al 46 que conseguiría Romney, una diferencia que entra en el margen de error. Pero el presidente aparece al frente en nueve estados clave -Colorado, Florida, Iowa, Nevada, New Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Virginia y Wisconsin- por el 51% contra el 46.