La Virgen de la Trinidad de Medinaceli se suma a la procesión magna mariana

La procesión magna mariana del próximo 24 de junio ha sumado una nueva imagen en su cortejo. Los hermanos de Medinaceli han aprobado por unanimidad que su Dolorosa, la Virgen de la Trinidad, salga a la calle ese día. Una participación en la procesión que viene motivada por los cincuenta años que se cumplen este 2017 de la bendición y puesta al culto de la Dolorosa de esta corporación. "Nosotros no somos muy de salir, pero la ocasión con esta magna mariana lo merece", reconoce el hermano mayor, Ismael Pampará.

La salida de ese 24 de junio se hará del mismo modo en que la Virgen de la Trinidad salió por primera vez a la calle. No hace cincuenta años, que es el tiempo que cumple la dolorosa el próximo mes de octubre, sino hace cuarenta años, "ya que la Virgen se bendijo en el 67 pero no procesionó por primera vez hasta el 77", explica Pampará. Esa primera salida la haría la imagen de Francisco Buiza sin el palio que se incorporaría años más tardes -en una estampa que de hecho sigue siendo muy recordada- y sin la 'compañía' de San Juan Evangelista, que por aquel entonces todavía no había sido realizado.

En octubre habrá un triduo extraordinario y un pregón por los 50 años de la Dolorosa

Esta presencia en las calles de la ciudad el 24 de junio se ha incluido en los actos conmemorativos de los 50 años de la Virgen de la Trinidad, a la que también se dedicará un triduo extraordinario los días 17, 18 y 19 de octubre, culminando el 20 con una función solemne a la que seguirá el pregón del cincuenta aniversario, que pronunciará el hermano mayor del Carmen, José Francisco Trigo, que curiosamente será presentado por el cofrade que pregonó en 1992 el 25 aniversario de la Virgen, Francisco Moscoso. Para estos cultos, la Dolorosa estará en el altar mayor de Santa Cruz.

restauración

Coincidiendo con este aniversario, el cabildo de hermanos que de forma extraordinaria se reunió el miércoles aprobó también por unanimidad que tanto la Dolorosa como la imagen de San Juan Evangelista sean intervenidas próximamente. "Sólo se van a hacer labores de limpieza y la intervención en unos pequeños detalles", explica Pampará, que tras la aprobación de los hermanos está a la espera únicamente del visto bueno del Obispado para poder empezar los trabajos.

La restauradora Pilar Morillo será la que se encargue de estas dos intervenciones.