Hace seis años Clair Hill se jugó casi al azar con un mapamundi por delante, a qué rincón de España venir a aprender español durante una semana, en medio de un momento "muy duro en mi vida". Tocó Sevilla, por la conexión "Bristol-Sevilla", pero quería mar y descubrió Cádiz muy cerquita en el mapa, y aquí que se vino. "Vine una semana y decidí volver para siempre". Durante aquella estancia junto a mi hija "me sentí tan feliz que tuve la necesidad de regresar". Antes, resolvió su situación en su ciudad de origen, en el suoreste de Inglaterra, vendió su casa, dejó su trabajo y buscó aquí. Trabajó en varias ciudades y finalmente consiguió un puesto de profesora de inglés intensivo en una empresa madrileña que le permite pasar un par de semanas en Ciudad Real y otra semana en Cádiz. "Mi objetivo es conseguir trabajar aquí para siempre", reconoce.

Pero antes de comprar una bonita casa en la calle Santiago, pasó unas vacaciones de alquiler a través de una agencia, que fue la que le descubrió su actual vivienda. "Cuando la vi no tenía ni luz, ni agua, un suelo horrible y techos bajos, pero sentí que era la casa". Una casa en la que dejó sus vigas vistas, su suelo acrílico original y en la que plantó nada menos que una barca procedente de Chiclana "que compré por internet y que subieron entre diez hombres. La pinté en mi color favorito, gris francés, y ahora es una cama, en la que se queda mi hija cuando viene a verme", explica ante la inevitable pregunta. No es el único objeto singular que moldea el estilismo de la vivienda. De sus paredes cuelga alguna boya, un artefacto para capturar langostas, maderas recogidas en aguas de la Caleta, ventanas viejas convertidas en marcos y otros curiosos artículos adquiridos en el mercadillo. La mesa de la cocina, es una antigua máquina de coser Singer, y el mueble para guardar el menaje, el típico de la abuela, que adquirió en una tienda de antigüedades gaditana y que ella misma restauró. En en su enorme cuarto de baño luce un bonito mueble de época inglés y como éste, decenas de detalles como el que forma "mi arco iris" en el ventanal del patio de luces a base de lágrimas de una lámpara, y "mi rincón de la Caleta", dice mientras señala otro curioso espacio. Pero en sus ratos libres, va en bici, patina, pinta y, sobre todo, cose magníficos vestidos y ropita para bebé que vende por instagram (just-moosey). Para ser del todo feliz, sólo le queda vivir siempre aquí y conocer a más gente y así evitar algunos momentos de soledad. "Me encanta Cádiz y aquí me quedaré". /V.L.