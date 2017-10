Vila: “Es un llamamiento para que el PP pueda rectificar”

El concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha rebajado esta mañana el tono de la propuesta de reprobación de la exalcaldesa, Teófila Martínez, y el portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, por llamar “cobarde”, “cacique” y “fascista” al alcalde, José María González, tras la Junta General de Cádiz 2000 que se celebró el pasado lunes. Vila ha dicho en rueda de prensa que la intención de llevar este asunto al Pleno ordinario que tendrá lugar mañana es hacer “un llamamiento para que el PP pueda rectificar ante un comportamiento que no nos parece nada democrático”.

Vila no quiso entrar de lleno en la valoración del vídeo realizado por el PP para denunciar las actitudes anteriores de los miembros del equipo de Gobierno al señalar que no lo ha podido ver, aunque sí dejó caer que “el PP nos tiende a sacar vídeos de forma sesgada”. “Permitidme que me tema lo peor”, recalcó.

Aun así, el portavoz de Ganar Cádiz en Común, a pesar de criticar las actuaciones de los populares cuando le ha tocado presidir el Pleno municipal, no se quiso mover de un tono más cordial al afirmar que “creemos firmemente en la reinserción de los concejales del Grupo Popular para que puedan encauzarse en el talante democrático”.

Por otra parte, Vila reconoció que no tiene noticias sobre el sentido del voto del PSOE para la reprobación de Martínez y Romaní. Asimismo, dejó entrever que no alterará la relación con los socialistas si decidiera no apoyar esta moción. “Habrá puntos de acuerdo con el PSOE al igual que con otros partidos y en otros no porque la vida es así de natural”, indicó. De hecho, remarcó en referencia a la remunicipalización de los servicios de playas que “nos encanta cuando el PSOE se pone a favor nuestra porque comparte, como en otros municipios, la necesidad de revertir estos procesos de privatización en favor de los procesos de remunicipalización”.