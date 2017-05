Vila: "Son Diputación y la empresa las que deben mover ficha en Valcárcel"

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha expresado su "extrañeza" por las declaraciones de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, sobre el edificio de Valcárcel, pidiendo celeridad al Ayuntamiento gaditano para que resuelva los trámites pendientes para permitir que el antiguo inmueble albergue la sede de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz.

El edil asegura que es la propia Diputación y la empresa Zaragoza Urbana quienes deben "mover ficha ahora", tal y como se acordó en la última reunión que se produjo entre las tres partes. "Hay contacto entre técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, de la Diputación y de Zaragoza Urbana, y el compromiso que se adquirió fue que tanto Diputación como el grupo hotelero debían presentar la documentación necesaria para iniciar los trámites de segregación de la parcela", explica Vila. Y apunta que ese compromiso no sólo fue adquirido a nivel técnico, sino también a nivel político, en una reunión en la que también estuvo presente Irene García. "La propia presidenta dio el visto bueno a que ése fuera el cauce, por lo que no le encontramos sentido alguno a las declaraciones que ha efectuado pidiéndonos celeridad, cuando la pelota está sobre su tejado, no en el nuestro".

O quiere embarrar las relaciones o no se entera de lo que pasa en su administración"

Una vez se realicen esos trámites que permitirán la segregación de la parcela de Valcárcel, "será cuando se iniciarán las modificaciones pertinentes del Plan General de Ordenación Urbana que permitan recuperar la actividad educativa en Valcárcel", puntualiza el concejal de Urbanismo.

Por ello, incide en que las declaraciones de García están "fuera de lugar" y "no tienen sentido alguno". "O la presidenta de la Diputación las ha realizado para embarrar las relaciones institucionales y crear innecesariamente un malestar o bien, no se entera de lo que pasa en su administración ni presta atención a un tema que para nosotros es muy relevante", dijo Vila. "Porque como todo el mundo sabe se ha avanzado más en este asunto en casi dos años que en la última década, y ello porque este equipo de Gobierno se ha mostrado en todo momento colaborador y entiende que este proyecto es beneficioso para la ciudad y los gaditanos y gaditanas", concluye.