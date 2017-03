Vía crucis diocesano para 2018

Cada ciudad tiene su particular representación de la Pasión de Cristo, que procesiona por las calles (aunque no en orden cronológico) durante la Semana Santa. En casos excepcionales, esa representación pasionista se reune en un mismo cortejo, en las denominadas procesiones magnas. Pero muy pocas veces se ha visto una magna que aglutine no a pasos de misterio de una ciudad, sino de toda una diócesis. Esa es la intención que tiene el Secretariado Diocesano de Hermandades, que ya ha comenzado el trabajo y las gestiones para que el próximo año se celebre en la capital un vía crucis diocesano con motivo del 750 aniversario de la diócesis.

La intención es que este vía crucis con pasos de misterio de toda la diócesis suponga de algún modo el cierre a este 750 aniversario que se quiere comenzar el próximo mes de septiembre. "Creemos que igual que se plantea una exposición y diversas acciones, la religiosidad popular también podría aportar algo de relevancia a este aniversario", afirmaba ayer el delegado episcopal de Hermandades, Juan Enrique Sánchez.

El precedente de un acto así se encuentra en 2011, con el vía crucis de la JMJ

El Secretariado ya ha trasladado la idea a los presidentes de los consejos de hermanades de la diócesis, con los que mantuvieron una reunión hace varias semanas. Antes de final de año se repetirá este encuentro de la permanente, para empezar a tomar las primeras decisiones en torno a este proyecto.

La intención ahora es que en cada localidad se inicien gestiones, tanto para conocer el posible interés de hermandades en participar de este acto como para buscar la financiación necesaria para poder llevarlo a cabo, teniendo en cuenta los costes que ocasionarán los traslados de imágenes y pasos, la contratación de las bandas, y los gastos corrientes de cera o flores, entre otros.

En principio, se baraja la horquilla de junio a septiembre como posible celebración de ese vía crucis. Una opción, precisamente, es que se celebre en torno a la fiesta de la Exaltación de la Cruz (14 de septiembre), que puede suponer el cierre definitivo de los actos de este 750 aniversario del establecimiento de la sede episcopal en Cádiz.

Este vía crucis con pasos de misterio de toda la diócesis fue una de las opciones que se barajó para este año 2017, en este caso con motivo de la apertura del 750 aniversario de la diócesis. No obstante, el Consejo de Hermandades se decantó -con el apoyo posterior de las cofradías- por organizar una magna mariana que se anuncia para el 24 de junio.

Por tanto, la ciudad será sede de dos acontecimientos magnos en apenas un año, repitiéndose el caso reciente del Santo Entierro Magno del Sábado Santo de 2012 -meses después del vía crucis de la JMJ, de agosto de 2011-. Curiosamente, ese vía crucis es el referente claro del que ahora se anuncia para 2018. En aquella ocasión, participaron misterios de la capital (Ecce-Homo, Sanidad, Perdón y la imagen del Prendimiento de las Descalzas), de Puerto Real (el Cristo del Amor del Río San Pedro y la Virgen de la Soledad), de San Fernando (Prendimiento), Barbate (El Huerto), La Línea (Medinaceli), Alcalá (Columna), Vejer (Nazareno), Chiclana (Nazareno y Humildad y Paciencia), San Roque (Calvario) y Algeciras (La Mortaja).

Habrá que esperar ahora qué vía crucis se elige -el bíblico permitiría la participación de un mayor número de misterios-, qué fecha se concreta finalmente y qué gestiones se hacen en estos meses desde los consejos de la diócesis y desde el propio Secretariado de cara a ese Vía Crucis Diocesano de 2018.