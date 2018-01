"Vender las entradas en San Felipe Neri ha sido un pelotazo"

María Romay, concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, afirmó ayer sentirse "muy satisfecha" tras el primer día de venta de entradas para la fase preliminar del Concurso del Falla. Al igual que en otras ocasiones han llovido las críticas vecinales por las molestias originadas por los aficionados, que por ejemplo en 2017 llegaron a estar una semana plantados delante de las taquillas del estadio Carranza, en esta ocasión la inesperada elección de San Felipe Neri ha evitado estampas más propias de un campamento nómada que de una capital de provincia. La edil de Por Cádiz Sí Se Puede valoraba ayer una cuestión, que "ha generado controversia y que no ha evolucionado en el Carnaval desde que tengo memoria. En conversaciones con antiguos concejales de Fiestas me contaban que ya hace 40 años tenían que esconder a los funcionarios que llevaban las entradas, la gente perseguía a furgonetas que salían del Ayuntamiento, se montaban acampadas en diferentes puntos de la ciudad... en definitiva, que las entradas para acudir a nuestro Falla, nuestro pequeñito Falla, crean una expectación que tenemos que asumir".

"He recibido muchas críticas porque según mucha gente ha habido ocultismo con el lugar donde se pondrían las entradas, pero eso es no entender la idiosincrasia de Cádiz ni del Carnaval, ni cómo viven muchos vecinos esto".

Continuó diciendo Romay que "la gente que critica nuestro proceder este año, avisando con menos tiempo del lugar donde se pondrían a la venta las entradas, piensa así porque no ha vivido como una semana antes ya hay personas en colas en diferentes puntos de la ciudad, pasando hambre, frío, sueño, lloviéndoles encima, con disputas con la Policía Local, con los reventas, al final las colas se convierten en un conflicto, que es lo que queremos evitar". "En medio de esa pasión hay que actuar con responsabilidad -declaró-, porque yo no voy a permitir que haya colas durante una semana , no ya por la imagen que pueda dar, sino porque me importa mi ciudad, los ciudadanos y también los aficionados de fuera que vienen a ponerse en un sitio y que luego ven como las ponemos a la venta en otro".

Este método sorpresivo de vender las entradas ya se probó en cuartos de final del pasado COAC "con buenos resultados, o ese balance hacemos, de avisar con no más de 12 horas de antelación, porque creemos que es tiempo suficiente para hacer una cola. Veo un éxito que la mayoría de la gente creyera en nosotros, en que se les iba a avisar con antelación, me parece muy buena noticia".

En cuanto al lugar elegido para vender esas entradas, Romay lo calificó como "un pelotazo. Quiero dar las gracias a San Felipe Neri desde aquí por su colaboración. Además creo que el sitio ideal para vender las entradas es el sitio que la gente menos se espera, y este año me da la razón. Si hubiera vendido las entradas en el Baluarte, en cuartos hubiera tenido 300 personas días antes allí. Mi prioridad era que donde este año se pusieran las entradas no hubiera una cola previa, porque eso es lo que yo le prometí a los aficionados".