Vecinos de Cádiz exigen que EC dé también ya el bono estatal

Después de casi cuatro meses de movilizaciones impulsadas por el equipo de Gobierno y los colectivos sociales de la Mesa contra la pobreza energética, a estas alturas todo Cádiz sabe que al presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz, José Blas Fernández, se le exige que firme ya los convenios necesarios para que se ponga en marcha el bono social eléctrico local. Y también ha quedado patente que el bono estatal puesto en marcha en octubre del año pasado no está teniendo ni por asomo la repercusión que decía esperar el Gobierno central: hasta el momento sólo el 13% de los hogares que deberían beneficiarse han accedido a él, según denunció hace unos días FACUA. Pero ¿por qué está ocurriendo esto? La propia concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, en una entrevista con este periódico, aseguró desconocer por qué sólo una familia de las 2.000 que necesitan estas ayudas en la ciudad -sólo una- había solicitado hasta febrero pasado el bono estatal, pese a que desde el servicio municipal "se informa de todas las ayudas disponibles".

Lo cierto es que a día de hoy sólo sigue habiendo un sistema de ayudas vigente, el estatal, y otro, el local, que mantiene parado el presidente de la Fundación EC y concejal del partido en el Gobierno central, pendiente de una consulta de carácter tributario. Y que los potenciales beneficiarios directos no tienen apenas información sobre el bono estatal y muy poca concreta sobre el el local, según sostienen desde Vecinos de Cádiz-Federación 5 de Abril.

"Las familias siguen sufriendo calamidades y en la pobreza energética más absoluta"

El único mensaje del equipo de Gobierno municipal que parece estar calando entre los potenciales beneficiarios es que el bono local es mejor en todo que el estatal... lo que no ha sido impedimento para que desde el Ayuntamiento se haya hecho una consulta directa al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para ver si sería legal que EC siguiera siendo comercializadora de mercado libre y a la vez de referencia (COR)... y poder así ofertar también el bono estatal.

Ante esta situación rocambolesca y sólo explicable cuando los objetivos políticos se imponen a las situaciones de emergencia de los ciudadanos, Vecinos de Cádiz-Federación 5 de Abril, insiste en exigir a todas las partes implicadas que activen ya ambos bonos. No uno, sino los dos, y que funcionen de manera complementaria. Ya lo hicieron en enero pasado desde las páginas de este periódico, pero su reivindicación sigue cayendo en saco roto.

Marisa Campos, Manuel Salomón y Jaime Montaner lo tienen claro. "Nada ha cambiado en todos estos meses. Los vecinos de Cádiz siguen pasando calamidades y muchos, padeciendo situaciones de pobreza energética absoluta. Seguimos en las mismas. El cambio aceptable sería que el bono estatal, al que se pueden acoger fácilmente y que no representaría problemas para Asuntos Sociales, fuera ya accesible. Después de todas las concentraciones, movilizaciones y propaganda, en casa de los vecinos no ha cambiado nada", resume Marisa. "Lo que está quedando patente es que desde los Servicios Sociales no se está ofreciendo el bono estatal", añade Manuel. "La población tiene muy poco información o ninguna", responde Marisa. "Y hay miedo -comenta a título personal- miedo a cambiarse a una comercializadora de referencia [las únicas que pueden ofertar el bono estatal] y perder otros beneficios de Asuntos Sociales. Cuando dependes de ayudas como las becas de comedor, las de actividades extra escolares o los libros no te atreves a dar un paso que no te están marcando, según refieren los vecinos".

La portavoz vecinal asegura que las familias permanecen ajenas a las movilizaciones por el bono local "porque no son capaces de diferenciar en qué consiste un bono y el otro. Saben que del que les hablan en Asuntos Sociales es del que no permite el PP que arranque, no del otro". La portavoz vecinal entiende que se está dando una información "partidista y confusa, porque no saben en qué consiste el bono local ni en qué se van a beneficiar cuando esté en marcha. Y, por supuesto, del estatal no se habla nada".

Por otro lado, en la federación vecinal no tienen constancia de que haya muchos vecinos que estén asistiendo a los cursos sobre eficiencia energética asociados al bono local. "Van algunos cuando les envían las trabajadoras sociales, pero sobre todo los siguen miembros de las diferentes mareas. Y por compromiso ecológico, está bien lo de recomendar la contratación de la tarifa nocturna, pero eso no soluciona el problema de una familia con dos hijos", concluye Marisa.

Jaime Montaner, por su parte, interpreta que el bajísimo número de solicitudes del actual bono estatal por parte de beneficiarios que ya disfrutaban del anterior tiene una explicación muy fácil: "ni el Gobierno, ni las comercializadoras -que son las que tienen que poner el dinero para sufragarlo- ni los Ayuntamientos que quieren poner en marcha su propio bono, ninguno está informando ni difundiendo entre quienes lo necesitan en qué consisten estas ayudas ni el modo de acceder a ellas". Por eso trabaja ya en una amplia campaña de información sobre el bono estatal en otros municipios de la provincia que quiere desplegar en colaboración con la Diputación.