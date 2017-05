Varios “condicionantes” para la zona azul en la playa de Cortadura

La posibilidad de extender este verano la zona azul en la playa hasta Torregorda, una petición de Horeca al Ayuntamiento de Cádiz, sigue en el aire. Ayer, el concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, David Navarro, desgranó varios condicionantes a la hora de acometer la ampliación de la zona azul en virtud de una demanda de la patronal hostelera que defiende la solicitud de dos establecimientos que allí se ubican, el restaurante El Chato y el chiringuito Nahu, cuyos propietarios se quejan de que los clientes no pueden quedarse porque no tienen dónde dejar el coche. Por ello, se requiere la rotación del estacionamiento. “El estudio está realizado ya por Emasa y queda valorarlo políticamente”. Navarro fue claro al apuntar una posible “repercusión política” de una medida “que se puede interpretar como recaudatoria”. “Hay que calibrarlo, para ver cómo respondería la ciudadanía”, añadió. Entre los condicionantes se encuentra la inversión económica que tendría que acometer la Empresa Municipal de Aparcamientos para adecuar las zonas. Además, sería obligatorio pedir permiso tanto a la Demarcación de Costas como a la de Carreteras. El edil reconoció que “vamos quizás un poco tarde, porque la temporada de playas se nos echa encima, pero la gerencia de Emasa ha realizado los estudios pertinentes para ver cómo puede repercutir en la rotación de estacionamientos y cuánto supondría el coste económico, además de la solicitud de los citados permisos”. Por su parte, el presidente de Horeca, Antonio de María, recordó que su colectivo pidió ya la zona azul en el Paseo Marítimo y que cuando se implantó, hace más de diez años, obtuvo muchas críticas. “Sin embargo, con el tiempo se ha valorado de forma positiva. Porque si tenemos una playa y un paseo marítimo, lo que no era normal era tenerlo lleno de coches de turistas de todo un mes, con basura debajo y quitando la posibilidad de aparcar a quienes iban a comer a los restaurantes”, explicó. Sobre Cortadura apuntó que es “una playa que está creciendo a pasos agigantados y con mucha demanda. Por eso hemos pedido que en la medida de lo posibl