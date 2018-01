Urbanismo sancionará al chiringuito sin licencias y le obligará a retirarlo si no las pide

La Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz sancionará al promotor de la construcción sin las preceptivas licencias municipales de un chiringuito frente a la antigua Residencia de Tiempo libre, que vendría sustituir y ampliar el conocido como Potito Beach. E incluso podría pedir que retirase la plataforma ya levantada en el caso de que el proyecto no consiga licencia de obra mayor por no ajustarse al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Martín Vila, concejal de Urbanismo, informó de que ayer se firmó el decreto de paralización de la obra que ordenó el martes, "ya que desde los servicios municipales se ha constatado que no existen licencias". Explicó que la inspección hace a diario "una labor de menudeo" y que en el expediente también "consta la denuncia que hace un establecimiento" cercano.

El edil de Urbanismo recordó que todas las obras están sujetas a autorización municipal, incluidas las que se ejecutan en el dominio público marítimo-terrestre, tal y como está recogido en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía y en el PGOU de Cádiz.

Añadió que el promotor también deberá solicitar licencia para la ampliación de la actividad y la calificación ambiental. Y recalcó que la paralización conlleva sanción, de manera que cuando el solicitante pide la licencia de obra se tramita como proyecto de legalización de la actuación que se había iniciado sin ella. En el caso de que no presente proyecto o de que no se adecúe a la normativa y no se modifique para que así sea, "se iniciará un proceso de restitución de la legalidad".

El concejal puso como un buen ejemplo el caso del dueño de otro chiringuito, que ha solicitado una reunión con los técnicos municipales con el fin de adecuar su proyecto al plan general antes de iniciar ninguna obra.