La UNED abre el plazo de matrícula para tres cursos de verano

El Centro Asociado de la UNED (Universidad Nacional a Distancia) en Cádiz oferta tres cursos de verano que se celebrarán a lo largo de los meses de junio y julio. Dos de ellos se cursarán en el propio Centro, Emprendimiento y fiscalidad: de ideas innovadoras a actividades empresariales a través de los incentivos del sector público del 26 al 30 de junio, y Neurociencia, psicología y educación de la regulación emocional, del 10 al 12 de julio. Ambos cursos se impartirán en la modalidad on line, tanto en directo como en diferido, además de presencial como viene siendo habitual. El objetivo es facilitar la formación a aquellos que no pueden desplazarse hasta la sede de Cádiz o no pueden seguirlo en el mismo horario en el que se desarrolla el curso. El curso Práctica de meditación mindfulness en centros penitenciario se desarrollará en las instalaciones del Centro Penitenciario de Puerto III entre el 3 y el 5 de julio. Este curso tiene la peculiaridad de que permite la formación conjunta de estudiantes internos y externos, unidos por la educación más allá de puertas cerradas o abiertas.

Las matrículas realizadas antes del 1 de julio se beneficiarán de un descuento. Los cursos podrán convalidarse por créditos ECTS. La matrícula se realiza on line en www2.uned.es/cursos-verano. En el correo electrónico info@cadiz.uned.es se puede solicitar más información.