La UCA se lleva un 'Oscar' por una publicación gastronómica

"And the winner is...". Los Oscar de los libros de cocina han sonreído a la Universidad de Cádiz, que se ha traído este fin de semana de Yantai (China) el premio al mejor libro de cocina del mundo de los prestigiosos premios 'Gourmand Awards' en la categoría de Salud y Nutrición por la obra ¿Las Algas se comen?, editado por la propia UCA y el Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI.Mar). Ayer explicaba la institución académica que esta obra "coral", que hace un recorrido por la historia y el universo de las algas de la mano de cuatro investigadores de la UCA junto al chef Angel León, se ha impuesto en la categoría de Salud y Nutrición "reforzando, de esta manera, la excelencia y la dimensión internacional de la investigación, la transferencia y la divulgación científica de los estudios marino-marítimos que se realiza en el marco del CEI.Mar", incidiendo en que "el reconocimiento es más relevante aún al tratarse de una obra escrita íntegramente en castellano".

Los profesores e investigadores José Lucas Pérez Lloréns, Ignacio Hernández Carrero, Juan José Vergara Oñate y Fernando Brun Murillo -del departamento de Biología (Ecología) de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales- y el chef gaditano Angel León hicieron un "riguroso y sorprendente recorrido por la biología, la historia, las curiosidades y la gastronomía de las algas". Se trata de una obra de divulgación científica que cuenta, además, con la participación de 17 prestigiosos chefs nacionales con cerca de 50 estrellas Michelin en su haber, que han aportado sus recetas donde las algas son las protagonistas gracias a la mediación del cocinero portuense.

El premio fue conocido en el transcurso de la gala celebrada el domingo en la ciudad de Yantai (China). Tres de los autores (Pérez Llorens, Hernández y Brun) se desplazaron al país asiático para recibir el galardón. Previamente, en diciembre pasado, el libro fue seleccionado como el mejor español en su categoría y, en febrero, nominado a la final de China.

Ayer, Juan José Vergara, el único de los cuatro autores del libro que no se desplazó a China, señalaba que la sensación es "de total felicidad", máxime porque cuando escribieron el libro "en ningún momento pensamos llegar a conseguir este premio. Es más, siendo sincero desconocíamos su existencia". Vergara expresó la satisfacción añadida de haber ganado "siendo el único libro en castellano por delante de libros como el de la Sociedad Americana contra el cáncer". El también director general de Proyección Científica y coordinador general del CEI.Mar concluyó que el libro tiene un carácter divulgativo "con vistas a que llegue a toda la sociedad, ya que puede leerlo cualquiera, no hay que tener un grado académico o un conocimiento científico para entenderlo".