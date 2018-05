UCA y Navantia colaboran en un programa pionero de tesis industriales

El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, junto al adjunto al director del Astillero Navantia Bahía de Cádiz, Francisco Abad, el director de Operaciones de Sistemas de Navantia, Francisco López, y el vicerrector de Transferencia e Innovación Tecnológica, Javier Pérez, presidieron ayer en el salón de actos de la Escuela Superior de Ingeniería en el Campus de Puerto Real el acto de presentación del programa de tesis doctorales industriales UCA. Esta iniciativa ha posibilitado que un total de 12 doctorandos de la Universidad de Cádiz desarrollen ya sus proyectos de investigación en áreas de innovación preferentes de Navantia, dentro de una fórmula colaborativa universidad-empresa de realización de tesis doctorales industriales sin precedentes dentro del sistema universitario español.

Nueve de estos proyectos ya en marcha con Navantia son el resultado de esta política colaborativa. A las que hay que añadir tres tesis adicionales ligadas a programas de atracción de talento que, unidas a las tres tesis en desarrollo con la industria auxiliar de Navantia, elevarían a 15 los proyectos iniciados.

El rector señala que hay un compromiso por la innovación en distintos sectores

Concretamente, las temáticas y objetos de estudio de estos proyectos son: Vehículos marinos de superficie no tripulados; Desarrollo de modelos virtuales para los procesos de un Astillero para la construcción de Grandes Buques; Rediseño de un Astillero en torno a la Industria 4.0; Verificación y Validación de Software para Sistemas Navales; Soldadura Láser Híbrida de uniones a tope de planchas de acero naval en grandes espesores; Desarrollo de materiales y tecnologías para la fabricación aditiva en gran formato para el sector naval; Automatización y robotización de procesos de un astillero naval; Desarrollo de modelos virtuales para los procesos de un astillero especializado en la construcción de fragatas ligeras; Análisis de los niveles de ruidos y vibraciones en buques mediante el empleo de modelos de predicción vibroacústicos mixto (SEA y EFEA); Planificación y optimización de procesos de soldadura naval mediante técnicas de simulación computacional; Estudio de uniones adhesivas para el sector naval y Técnicas de medición sin contacto para evaluación no destructiva de materiales con vehículos no tripulados.

González Mazo señaló que este programa proporciona unos excelentes resultados con doce tesis industriales ya en desarrollo. "Un proyecto que empezamos hace unos años" en donde la Universidad de Cádiz demuestra nuevamente que "estamos comprometidos con el desarrollo territorial y socioeconómico" con una "estrategia institucional y consolidada de apoyo a la innovación de distintos sectores".

Fran Abad, por parte de la ampresa naval, resaltó que, en estos momentos, "Navantia se encuentra involucrada en el proyecto de innovación más potente de su historia enmarcado dentro del Astillero 4.0" con una serie de actuaciones que pivotan en cuatro acciones prioritarias: Cátedra José Patiño con la UCA, Unidad de Innovación Conjunto UCA-Navantia, Centro de Fabricación Avanzada y Clúster Marítimo-Naval de Cádiz. En todas, reconoció, "el papel de la Universidad de Cádiz es clave" y, junto a los equipos de investigación de la UCA, hemos iniciado ya "proyectos de I+D+i como la fabricación aditiva o este programa de tesis doctorales industriales" que es un "programa único y sin precedentes en Navantia".

En 2015, la Universidad de Cádiz comenzó este Programa de Tesis Doctorales Industriales, con el que se establecen firmes líneas de colaboración con las empresas en el ámbito de la innovación, contribuyendo, además, al impulso de una investigación aplicada y a la conformación de un personal de I+D+i fuertemente especializado y vinculado a las necesidades que el tejido productivo demanda.