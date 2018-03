Tubío ratifica como investigada su versión como testigo sobre Matadero

La concejal de Vivienda Eva Tubío prestó ayer declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz por la supuesta denuncia falsa contra dos concejalas del PP -Mercedes Colombo, del Área de Familia, y Carmen Sánchez, de Asuntos Sociales- en relación al denominado Caso Matadero, que quedó definitivamente archivado por la Audiencia Provincial en junio del año pasado. Tanto el juez como el fiscal entendieron que no hubo presión política alguna por parte de las ediles populares sobre las trabajadoras sociales municipales para beneficiar a ciertas familias con la adjudicación de viviendas protegidas de esa promoción destinadas a personas en riesgo de exclusión social.

Las concejalas del PP denunciaron a la edil de Ganar Cádiz, entonces trabajadora social municipal, y a cuatro de sus compañeras, dos de ellas hermanas suyas -Pilar y Susana-, al igual que al concejal de Urbanismo, Martín Vila, por supuestos delitos de denuncia falsa, calumnias e injurias. A estas acusaciones se añaden en el caso de Eva Tubío la de falso testimonio, y las de prevaricación y falsedad documental, en el caso de Pilar Tubío, coordinadora de Servicios Sociales en el momento en el que denunció las ya descartadas irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas.

Esta vez en calidad de investigada, Eva Tubío se ratificó ayer ante el juez en la declaración que ya prestó como testigo durante la instrucción del Caso Matadero, aseguró a este periódico. "Hasta entonces lo que se hacía con las viviendas era a través del Registro de Demandantes de Viviendas, por el que se exige una serie de requisitos para poder ser adjudicatario, pero luego nos metieron un listado con otras familias. Había gente que coincidía y otra que no. Había incluso quien ni siquiera vivía en Cádiz, aunque también necesitase de una vivienda. Y ahí es donde hubo disparidad de criterios y de donde surge la denuncia", resumió la edil.

La actual concejala de Vivienda recordó en su momento que a raíz de aquello dimitió la coordinadora de programas, a la que siguieron la renuncia de cuatro directoras de centros y la entrega de un escrito a la Junta de Personal firmado por más de 80 trabajadores en el que aseguraban que entendían como injerencias las acciones de Colombo y Sánchez y que se estaban dando irregularidades.

El relato de Eva coincide con el de Pilar Tubío, que fue la que en 2013 denunció las ya descartadas presiones políticas. Pilar declaró ante el juez que recibieron el encargo de realizar estudios de las familias susceptibles de ser adjudicatarias. De aquel trabajo salió un listado cuya entrega no pudo documentar. A continuación, Tubío relató que la edil Carmen Sánchez entregó una lista de unas 40 personas para que los trabajadores sociales la estudiaran, algo que no consideró un procedimiento habitual. Unas se declararon favorables y otras no. Luego, dijo que la edil de Familia, Mercedes Colombo, instó a que se revisasen las valoraciones desfavorables, tras lo cual el resultado fue idéntico. Tubío aseguró que hubo presiones políticas desde el PP que hicieron cambiar el baremo de familias con consideración desfavorable después de una valoración diferente en la que no se introdujeron datos falsos y en la que no vio mala fe.

El PSOE llevó el caso a la Fiscalía y la Junta de Personal, Autonomía Obrera, IU y la Apdha se sumaron a la denuncia.