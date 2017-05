Tubío acusa al PP de haber actuado "como un promotor más"

Más información El Obispado asegura que vendió sus pisos

La concejala de Vivienda, Eva Tubío, salió ayer al ataque contra las críticas del Grupo Municipal Popular por los datos que ofreció el pasado viernes en el Pleno del Ayuntamiento sobre la situación del programa de Alquiler Social, que tiene cinco meses de vida tras entrar en vigor la ordenanza de ayudas al alquiler. En este tiempo, Procasa sólo ha conseguido cerrar un contrato de alquiler a partir de este plan, para el que se dispone actualmente de tres viviendas. Tubío se defendió asegurando que el PP en el Consistorio no realizó "ninguna política social de vivienda", sino que se dedicó "a construir como un promotor más".

La edil de Ganar Cádiz en Común afirmó sobre la acción de Gobierno del PP que "desde el año 2007 no usaron ni una sola vez la ordenanza de infravivienda", mientras que "nosotros llevamos apenas tres meses de promoción y ya contamos con tres viviendas". Con todo, argumentó que en los 20 años de gobierno de Teófila Martínez "el PP se ha dedicado a hacer viviendas en régimen de compra o alquiler con compra, con lo cual el movimiento en el registro ha sido mínimo, porque de los 7.000 demandantes, 4.000 sólo tienen acceso al alquiler".

El PSOE pide que se gestione "con eficacia" el programa de Alquiler Social

Por ello, recordó que la actuación en la Comandancia de la Guardia Civil sirve para la permuta con los propietarios de Cooperativa, mientras que los 40 pisos de renta libre son "para quienes puedan pagar 200.000 euros". Una diferencia que Tubío marcó respecto a lo que hace el actual equipo de Gobierno al trabajar para "buscar viviendas para personas que no pueden pagar 550 euros de alquiler, porque entendemos que ésta es la prioridad de una empresa pública". "Lo que se debe hacer desde lo público es buscar y hacer viviendas para personas que no pueden acceder a una compra o no pueden pagar un alquiler", dijo.

La edil señaló una serie de problemas que se están dando en la ciudad como los casos de familias a las que no les alquilan una casa y que acuden a Procasa o al Ayuntamiento a solicitar ayuda, la proliferación del alquiler estacional, los precios elevados o la situación de precariedad de los jóvenes. Ante esto, denunció que "los concejales del PP no saben esto o, lo que es aún peor, lo obvian, y en lugar de contribuir a dar una buena difusión del programa de Alquiler Social se dedican a desprestigiarlo".

En materia de rehabilitación, Tubío indicó que Procasa tiene la intención de emprender acciones, "pero el PP, en 2014, decidió construir una residencia de ancianos privada -la Micaela Aramburu- sin calcular que las plazas no iban a ser concertadas, metiéndose así en un gran lío, porque ahora la deuda de la empresa Procasa computa como deuda del Ayuntamiento, y por tanto no podemos acceder a financiación". Por todo esto, acusó al PP de taponar "la acción de la empresa con su mala gestión", además dedicarse a "desprestigiar las opciones que hemos puesto en marcha para ayudar a familias a acceder a un alquiler".

Por su parte, el PSOE fue ayer algo menos duro que el PP en sus críticas a la situación en la que se encuentra el programa de Alquiler Social. A tenor de los resultados expuestos el pasado viernes en el Pleno, la concejala socialista Victoria Rodríguez afirmó que este plan "no está en sintonía con la oferta y la realidad del parque de viviendas de Cádiz".

Respecto a la elaboración de la ordenanza, Rodríguez resaltó que "los socialistas ya advertimos de que, sin un análisis en profundidad de la problemática real de la vivienda en nuestra ciudad, no se pueden ofrecer soluciones viables". Por ello, y ante las acusaciones de "ralentizar el proceso" vertidas por el equipo de Gobierno, la edil apuntó que durante la redacción "presentamos una serie de alegaciones, algunas de ellas para hacer el plan más atractivo para los propietarios que quisieran adherirse. De este modo, propusimos que contaran con un asesoramiento fiscal y jurídico gratuito que sustituyera, ante posibles problemas, los juzgados o tribunales por el consejo arbitral que es gratuito. Sin embargo, esta aportación fue desestimada".

Rodríguez le pidió a Tubío que "hay que gestionar con eficacia, algo de lo que carece este equipo de Gobierno", sobre todo cuando en el momento de la aprobación de la ordenanza "apeló a la solidaridad, pero sin ofrecer garantías".

La concejala socialista también se mostró indignada porque "la incapacidad de los responsables municipales esté sirviendo de argumento al PP para hacer buenas las políticas de vivienda que llevaron a cabo durante 20 años y que desembocaron en una gran sangría de población, sobre todo joven, en nuestra ciudad; en miles de viviendas vacías; y en más de 7.000 personas inscritas en el registro de demandantes".

Por todo esto, Rodríguez valoró este programa como "una buena medida si se gestiona bien", pero que se ha encontrado con el problema de que "se ha enfocado de manera sesgada desde el principio, sin tener en cuenta la realidad de la vivienda en nuestra ciudad y sin hacerlo atractivo y seguro para que los propietarios se adhieran al mismo".