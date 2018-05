"Todas las partes lo tienen claro, el Gran Premio va a seguir en Jerez"

-consejero, un año más en Jerez, en la catedral del motociclismo…

-Un año más estamos celebrando esta gran fiesta del motociclismo, además, en este año con unas características especiales al coincidir con la Feria del Caballo y con el nombramiento del circuito como Ángel Nieto. Y, además, con una mayor afluencia que años anteriores. Este año han venido más y antes que en otras ocasiones.

Darle el apellido de Ángel Nieto al circuito de Jerez es el mejor homenaje a la mejor carrera deportiva"

- ¿Qué tiene este Gran Premio que gusta tanto a pilotos y aficionados?

- Lo primero y más importante es que tiene esa conjunción entre ciudad, aficionados y participantes. Es la comunión de saber que las motos van mucho más allá del Gran Premio. Está implicado todo Jerez, toda la provincia… Es enorme el ambiente que se vive y como reciben los vecinos a visitantes y pilotos. En ese sentido tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos y todos los que nos visitan y nos ven por la televisión aprecian la organización que realizamos.

- Y este año, además, coincidiendo con la Feria del Caballo…

- Todo eso suma y beneficia a los dos eventos y a Jerez. Tenemos dos grandes atractivos que permiten disfrutar de ellos. Esperemos que el año que viene, si van por separado, los visitantes vengan a ambos y podamos así fidelizar a los visitantes.

- ¿Y qué aporta este Gran Premio a la marca Andalucía?

- Aporta muchísimo porque nos da, entre otras muchas cosas, la visibilidad de que podemos demostrar al mundo que en Andalucía somos capaces de gestionar eventos de este volumen con total garantía y de que las administraciones sabemos coordinarnos. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los trabajadores que hacen que esto marche como una seda porque este Gran Premio es un modelo de éxito. Aquí han estado hace unos días unos representantes del Ministerio de Turismo de Tailandia viendo cómo se organiza. Un evento así exporta la marca Andalucía como garantía de éxito. Yo creo que podemos tener una nueva proyección de la marca Andalucía.

- La Junta realiza un importante esfuerzo económico por mantener el Gran Premio. Siempre se habla de inversión y nunca de gasto…

- Esto es una inversión sin lugar a dudas. Una de las cosas que hablábamos con los representantes del Ministerio tailandés es que ellos no tienen la infraestructura hotelera que pueda acoger a todos los visitantes que van a un Gran Premio. Andalucía sí la tiene y la inversión en este Gran Premio va en beneficio del sector y de todo el alojamiento que se pueda dar en Jerez y en la provincia. Además, nos ven en millones de televisiones y eso no tiene precio.

- Hablando de eso, ¿en qué situación se encuentra la negociación con Dorna para la renovación del contrato para mantener el Gran Premio? El contrato actual expira en esta edición.

- Las negociaciones están avanzadas y se están cerrando flecos. Todos tenemos un compromiso con la ciudad de Jerez para que su matrimonio con el Gran Premio sea indisoluble. Y ese compromiso se va a quedar en próximas fechas con la firma de la colaboración. Dorna lo tiene claro y la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento lo tienen claro también. El Gran Premio va a seguir en Jerez durante muchos años.

- ¿Qué le parece que se le haya añadido el nombre de Ángel Nieto al circuito de Jerez?.

- Creo que es un homenaje al más grande. Él hizo del motociclismo una afición y la que hay en España es gracias a Ángel Nieto. Luego han venido nuevos campeones que han mantenido la llama que encendió Ángel Nieto. Este es el mejor homenaje a la mejor carrera deportiva, a la más querida por todos los españoles por lo que es un homenaje más que merecido. Hay que estar orgullosos de que el circuito de Jerez tenga ese apellido.

- La Junta está haciendo una apuesta importante por patrocinar eventos deportivos de gran nivel: el gran Premio, el Andalucía Máster de Golf o, más recientemente, el campeonato europeo de bádminton….

- El Andalucía Máster de Golf o las eliminatorias de la Copa Davis en Marbella dan imagen de que en Andalucía se puede practicar deporte durante cualquier momento del año. Son apuestas que hacemos no solo para que venga el deporte a Andalucía y mostrar que se puede venir a hacer deporte sino que también hay una luz y un clima que invita a disfrutar de esta tierra. Es una conjunción donde no sabría decir si son deportistas haciendo turismo o turistas haciendo deporte. Y si somos capaces de poner en valor el patrimonio natural que tenemos para actividades como el enoturismo o el mountain bike se pueden hacer pruebas como los 101 kilómetros de Ronda, donde aprovechamos no solo el tirón de esta ciudad como ciudad sino mostrar que podemos organizar grandes pruebas.