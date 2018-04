Títeres para toda la familia en El Puerto

La compañía Aseismanos será hoy la protagonista del ciclo Teatro en Familia en el Teatro Pedro Muñoz Seca de El Puerto. El grupo de títeres pondrá en escena, a partir de la una de la tarde, la obra Momó y la habitación mágica.

La pieza relata la historia de Momó, que tiene que dormir en casa de sus abuelos porque sus padres han tenido que salir urgentemente. Él no está muy contento porque no le gusta nada dormir en una habitación que no es la suya… aún no sabía que hará un viaje que le hará cambiar de opinión y descubrir mágicos personajes. Eso sí, sin salir de una habitación que resulta ser mágica.

Aseismanos es un colectivo compuesto por técnicos profesionales de las artes escénicas, que, por separado, suman ya casi las dos décadas de experiencia profesional en el sector del títere y el teatro.