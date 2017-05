Tira y afloja con los mulos

La presencia o ausencia de la hermandad del Rocío en la magna mariana -esto es, con el Simpecado de la hermandad en su carreta, y ésta tirada por una pareja de mulos, como ha mantenido la corporación desde el principio- ha abierto un debate en la ciudad en los últimos días que ayer seguía en la mesa por parte del alcalde, José María González, y del portavoz del grupo municipal popular, Ignacio Romaní. Cada uno de ellos ha manifestado su postura en los últimos días, y sobre ello insistieron ayer.

El PP volvió a reclamar al equipo de gobierno "que se cumpla la ordenanza y se deje salir al Rocío en la magna". "Lo decimos claramente; que dejen de engañar y menospreciar a las hermandades. Nadie le puede impedir participar en la magna, así que pedimos al alcalde que rectifique urgentemente para que la hermandad pueda participar", esgrimía el portavoz popular en rueda de prensa. Insistía el PP en la consideración ya anunciada el sábado de que la ordenanza de tenencia de animales a la que hacía referencia el equipo de gobierno "excluye a los animales de renta, entre los que se encuentran los mulos". Por tanto, para los populares no hay duda respecto a la presencia de estos animales en la procesión mariana, y achaca la postura del equipo de gobierno a un "desprecio a las hermandades" que el alcalde "va a hacer siempre que tiene un resquicio".

Minutos después era el propio alcalde quien se manifestaba al respecto. Y su visión es bien distinta: "Nosotros en ningún momento nos hemos negado a que procesione la hermandad del Rocío. Lo único es que en esta ciudad existe una ordenanza municipal y un acuerdo de gobierno que declara a Cádiz ciudad amiga de los animales que no es un eslogan, es una declaración de intenciones que contó con todo el apoyo, tanto la ordenanza como la declaración, de las fuerzas políticas de esta ciudad", manifestó González, que insistió en varias ocasiones en que el Ayuntamiento no se niega a que salga el Rocío. Pero, eso sí, se pregunta si "es necesario que procesionen mulas portando el Simpecado de la hermandad". "¿Existe una necesidad de que discurran dos mulas por la calle Ancha? Pues eso es lo que cuestionamos", insistía González.

Para que no haya dudas de la colaboración municipal con la procesión del 24 de junio, el alcalde indicó que se habían recibido un total de 28 peticiones de colaboración distintas "que implican a cinco delegaciones con un presupuesto que no se contaba porque evidentemente no está presupuestado la celebración de la magna y aún así el Ayuntamiento de Cádiz asume las 27 restantes". La única que deja pendiente es la de los mulos, "que se deja a criterio del Consejo de Hermandades. Ni es cierto ni es lícito decir que este Ayuntamiento se opone a que discurran las mulas. No es verdad", aseguraba González.

"Nosotros estamos a favor de que discurra la hermandad del Rocío, nosotros estamos a favor de que se celebre la magna mariana en la ciudad de Cádiz, entendemos que es un evento que va a atraer a muchísimos turistas y que va a ayudar a redinamizar la economía de la ciudad por un día, a redinamizar el sector hotelero y hostelero de la ciudad, pero lo que no se nos puede pedir es que contravengamos la propia normativa que se ha aprobado en este pleno por unanimidad. Y el criterio de idoneidad me parece interesante también. Cómo en una ciudad que se declara amiga de la animales se someten situaciones que son perfectamente evitables para los animales cuando no ocurriría absolutamente nada", concluía ayer el alcalde.

Y al margen de estas posturas que se seguían defendiendo ayer, de este tira y afloja a cuenta de los mulos, se encuentran las hermandades, que mantienen la decisión que adoptaron el pasado viernes de celebrar la procesión mariana sin la participación de la hermandad de Rocío. Así lo afirmaba ayer el presidente del Consejo, Martín José García, que por el momento descartaba volver a plantear el asunto ante el Consistorio.