Tiendas a tope en el día después de Reyes

Día después de Reyes, fin de semana y rebajas. Ayer se unieron varios factores para que las tiendas estuvieran a tope, especialmente las del grupo Inditex y El Corte Inglés, donde se iniciaban las rebajas de enero.

En algunas de ellas, había público esperando a primera hora a que subieran la baraja, como en Pull&Bear y Massimo Dutti, a pesar de que este establecimiento abrió ayer a las nueve de la mañana -una hora antes de lo habitual-.

La calle Columela, donde se concentra la mayoría de tiendas de moda, era una de las más concurridas ayer y desde la puerta de los establecimientos, podían verse colas durante toda la mañana para pasar por caja.

Una joven comentaba que había ido a Zara a cambiar un regalo de Reyes y había desistido al ver la enorme cola que había para pagar. Lo mismo le pasó a Beatriz, otra joven que salió ayer a la calle con la intención de devolver varios presentes que le habían dejado Sus Majestades de Oriente y, de camino, "mirar algo en las rebajas". Pero al ver las colas que había en las tiendas, se volvió para casa. "Coincidiendo que hoy es sábado, hay más gente, así que esperaré al lunes que seguro que está todo más tranquilo. A no ser que encuentre algo que me encante, no me merece la pena esperar dos horas de cola para comprar una cosa", declaraba.

Dos amigas que fueron a buscar algo de ropa en las rebajas de Stradivarius contaban que al comprobar "que la cola para pagar daba la vuelta a la tienda, nos hemos ido".

Cristina y Sebastian se acercaron al centro de la ciudad sólo a comprar sábanas en Zara Home, otro establecimiento bastante concurrido ayer. "Al comprar las sábanas en rebajas, nos hemos ahorrado entre 70 y 80 euros", señalaba Cristina, quien sólo va a las rebajas para comprar artículos específicos: "No soporto ir para ver qué encuentro", decía.

Pero en todas las tiendas no había tanta aglomeración. Algunas llevaban varios días de rebajas y ayer estaban relativamente tranquilas, aunque también había que esperar cierta cola para entrar en el probador o para pagar.

Es el caso de Charanga o Sfera. "Nosotros estamos de rebaja desde el 2 de enero y ese día había más cola que hoy. Imagínate: todo más barato antes de Reyes. Hoy viene la gente sobre todo para cambios y devoluciones", indicaba una dependienta de Sfera.

Naf Naf empezó las rebajas incluso antes, el 26 de diciembre. La dependienta contaba que es el segundo año que hacen descuentos desde una fecha tan temprana y han notado un aumento en las ventas navideñas. Ayer estaba la tienda bastante tranquila, los clientes iban principalmente para cambios y devoluciones.

Isi y Tierra son dos de los pocos establecimientos de ropa que no son del grupo Inditex que iniciaron ayer las rebajas. En Isi no notaron una mayor afluencia de público, quizás porque comienzan con pequeños descuentos y el público suele acudir más a finales de enero, cuando las rebajas son mayores. En Tierra, sin embargo, sí estaban teniendo más clientela en su primer día de rebajas de enero. "Aquí suele venir la gente al principio de las rebajas porque si no, es más complicado encontrar talla, ya que traemos marcas concretas y pocas tallas para dar exclusividad", comentaba el propietario.

Las zapaterías estaban también muy concurridas. En Nuria Cobo de la calle San Francisco señalaban que a primera hora, había dos parejas esperando en la puerta a que abrieran. "Aquí trabajamos marcas y hay gente viene a buscarlas ahora que están a mejor precio", apuntaba la dependienta.

Pero no sólo había ambiente ayer en el centro; también en la zona de San José, en la avenida de Las Cortes y, sobre todo, en El Corte Inglés. Aquí había clientes esperando a que abrieran las puertas, aunque no tantos como en años anteriores. Durante toda la mañana hubo colas en las cajas y en los probadores, también al mediodía en la zona de restauración. Desde este establecimiento destacaban que el hecho de que coincidiera el día después de Reyes y la primera jornada de rebajas con fin de semana, cuando muchas personas no trabajan, hacía que aumentara considerablemente la clientela. "En 2016 hemos estado celebrando el 75 aniversario de El Corte Inglés y estas rebajas de enero son el colofón a todos los actos del 75 aniversario, con más de cuatro millones de artículos con un 50% de descuento. Son unas rebajas muy atractivas y se nota en la afluencia de público", concluían.