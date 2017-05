A Tiempo Libre no le faltan novias

En la película Los últimos días una epidemia de pánico contagia a los habitantes del planeta impidiéndoles salir al exterior. La raza humana abandona las calles y se recluye en los edificios, en los túneles del metro, en las entrañas de la tierra, a salvo de la luz y del aire. Las ciudades se convierten en escenarios fantasmagóricos donde la vida fluye silenciosa, oscura, rabiosa y violenta, con apenas unas gotitas de esperanza. La Residencia Tiempo Libre bien podría acoger el rodaje de una secuela del film. Tan cerca del mar, de un luminoso Paseo Marítimo, y a la vez de la ruina. Esta semana Diario de Cádiz ha visitado su interior y comprobado que, tal y como defiende la Junta de Andalucía, la construcción no tiene más futuro que su demolición. El 19 de noviembre de 2015 se celebró en la Casa de Iberoamérica una jornada auspiciada por la Concejalía de Urbanismo, a la que incluso acudió el arquitecto que redactó el proyecto original, Miguel Martínez de Castilla, y en la que los asistentes llegaron a la conclusión de que era mejor una remodelación que un derribo, catalogando al edificio como "de lo mejor de la arquitectura contemporánea de Cádiz", en palabras de Juan Caso, profesor de Construcción de la Universidad de Sevilla. Sin embargo, un paseo por el interior de la residencia ofrece sensaciones desoladoras. Techos caídos, escombros, centenares de cables al aire, suciedad propia de los años de abandono, polvo en suspensión, y la sensación de retroceder en el tiempo décadas. Ya no es sólo que Tiempo Libre esté cerrado, sino que el concepto de hotel actual dista mucho de la disposición que ofrece. Por eso la Junta considera que una reforma desde la gestión publica no es asumible. Además sería necesaria una actuación integral para cumplir normativas técnicas, sanitarias, canalizaciones, cerramientos, nuevas tecnologías... En resumen, que la obra precisa de una inversión millonaria y privada. Lo primero que sorprende al atravesar la pequeña puerta metálica de Muñoz Arenillas por la que accedemos a su interior es la oscuridad. La luz se dio de baja el pasado año, y por ello los tres establecimientos que aún se mantienen en sus bajos, la marisquería Baro, la heladería Mira y el bar de copas Copacabana, además de la Policía Autonómica, tienen contratos autónomos. Sus contratos vencieron el 31 de diciembre de 2015 y la Junta mantiene con todos ellos un proceso judicial para que abandonen sus dependencias, pero hasta que no haya una orden en firme dictando el desalojo estos negocios mantendrán sus puertas abiertas. Caso distinto es el de la Policía Autonómica, que ya anda buscando unas nuevas dependencias y que incluso ha visto posibles emplazamientos.Tras el cierre del Tiempo Libre en noviembre de 2007 por la amenaza de un grave brote de legionela, que poco después se convirtió en aluminosis, todo ello acompañado de informes que aconsejaban derribarlo a pesar del alto coste de esta operación para la Junta, el mobiliario que se ha podido ir salvando del naufragio se ha llevado a otros equipamientos similares. Por ejemplo, los sillones del Salón de Actos, una de las dependencias más afectadas por el paso del tiempo y cuyo techo amenaza con derrumbarse, fueron a parar al auditorio municipal de Castellar, y los sofás y sillones de los salones gaditanos se llevaron a la Residencia del Tiempo Libre de La Línea de la Concepción.La zona de la recepción, donde los huéspedes del FIT hacían sonar con fuerza sus batucadas en aquellas fiestas que llenaban de vida un edificio totalmente en silencio ahora, está dañada pero conserva su estructura. Asomándose a las ventanas, que han sido selladas por protección, se observa como la zona donde originalmente se situó la piscina ha sido tomada por la vegetación descontrolada. Los bancos y el resto del mobiliario también ha viajado rumbo a La Línea.Tras el cierre del edificio, una vez que se fue consumiendo como un cadáver de hierro y hormigón al que ya le queda poco más que el esqueleto, que ventanas rotas por las que a veces se cuelan las palomas, se barajó la posibilidad de que tuviera un doble uso hotelero-administrativo. Así se redactó en el PGOU que aún se mantiene vigente y que ahora, una vez que la Junta ha decidido que el futuro de Tiempo Libre debe ir ligado al turismo, obliga al Ayuntamiento a realizar una modificación en su Plan General.Precisamente cuando Junta y Ayuntamiento firmaron el convenio de patrimonio uno de los aspectos principales que se puso de relieve fue que la parcela de Tiempo Libre cuenta con un valor de posición extraordinario, y ambas administraciones entienden que un solar de estas características debe ponerse en uso para la generación directa e indirecta de economía y empleo en Cádiz. Por eso se pretende su uso hotelero al 100%. Ahora el suelo es en parte (unos 10.000 metros cuadrados del total) de equipamiento para uso administrativo, por eso procede la modificación del PGOU que el equipo de gobierno quiere llevar al Pleno del mes de julio.Dicha modificación contemplará la construcción de un hotel que no supere la edificabilidad del edificio existente, de 20.000 metros cuadrados. Además, se ha acordado la cesión por parte de la Junta de algo más de 1.300 metros cuadrados de suelo para espacios libres con el fin de liberar superficie de suelo hacia el Paseo Marítimo, y tener una conexión directa entre el Paseo Marítimo con la calle Muñoz Arenillas con la creación de una nueva calle.La edificabilidad correspondiente al uso de equipamientos se traslada a otros espacios, ya que la Junta de Andalucía debe contar con suelo de reserva con este fin para sus necesidades futuras. De hecho, la modificación del PGOU que se está tramitando incluye a otros seis solares además del de Tiempo Libre.En el paseo por la construcción llama la atención que toda la instalación del aire acondicionado ha sido desmantelada. Por ello centenares de cables cuelgan del techo por los huecos de la escayola. En la zona de las cocinas, los azulejos se mantienen en su sitio, pero con ese aire casi siniestro de películas de terror. El escenario digno de un psicópata torturador no impide sin embargo que en alguna ocasión haya tenido que acudir la Policía Nacional para desalojar a algunos okupas. Fuentes de Patrimonio de la Junta apuntan que el hecho de que la Policía Autonómica esté en los bajos del edificio ayuda a su seguridad. Además se han tapiado todos los accesos posibles. En la entrada principal luce un gran tabique, y la reja exterior se ha elevado considerablemente para disuadir a quienes quieran acceder a un edificio en el que no hay nada de valor. Pese a que el edificio tendrá que ser demolido, el caso es que no le faltan novias a Tiempo Libre. La Junta ya ha recibido peticiones de información, tanto en la provincia como en Patrimonio en Sevilla, sobre este proyecto procedente de cadenas hoteleras y, sobre todo, de inversores que, tras la ejecución de las obras, podrían alquilar el edificio a alguna de estas cadenas, como ya pasa con algunos hoteles de la ciudad. La Junta sostiene que no se va a buscar un beneficio desmesurado para la administración regional con esta operación, pues se prefiere la calidad del proyecto y la garantía del promotor.