The Square, en la Cinemateca portuense

Comienza el programa Cinemateca Invierno 2018 en el Teatro Pedro Muñoz Seca de El Puerto, donde a las 20.30 horas se proyecta la película sueca The Square, que logró la Palma de Oro en el último Festival de Cannes. La cinta relata la historia de Christian, un padre divorciado que disfruta dedicando su tiempo a sus dos hijas y es un valorado programador de un museo de arte contemporáneo. Está preparando su próxima exposición, titulada The Square, en torno a una instalación que incita a los visitantes al altruismo y les recuerda sus deberes respecto a sus semejantes. Pero cuando a Christian le roban su teléfono móvil, su reacción no le deja precisamente en buen lugar. Dirigida por Ruben Östlund, además de su triunfo en Cannes fue candidata y ganadora en certámenes como los Globos de Oro, los European Films Awards y los Goya, entre otros.