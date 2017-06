Teresa Rodríguez también apoya la Medalla de la Patrona

La coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, respaldó ayer en una entrevista concedida a Radio Cádiz la decisión del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de respaldar la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a la Patrona, la Virgen del Rosario. "No somos diferentes al pueblo al que pretendemos representar. No somos sectarios", afirmó la líder de Podemos, que considera que la Patrona "es un símbolo de la ciudad que por cierto trasciende lo religioso y que tiene que ver con nuestra propia identidad".

Rodríguez considera que celebraciones religiosas como la Semana Santa o la Patrona de una ciudad "no son hechos puramente religiosos, no es la jerarquía de la Iglesia, es una tradición que trasciende lo religioso. Tiene que ver con cómo el pueblo siente y respira", manifestó, respaldando así la decisión del equipo de José María González en Cádiz. Además, la líder andaluza de la formación morada aclaró que el laicismo que predica Podemos "no es colonial, no nos dicen desde Madrid cómo tenemos que sentir nuestros afectos y nuestras identidades en el sur de España".

"Quien nos prejuzgaba y nos veía enfrentándonos a una iniciativa ciudadana firmada por más de 6.000 personas y con un símbolo de la ciudad se ha equivocado y estará lamiéndose las heridas", criticó Rodríguez.