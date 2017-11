Teófila reivindica el proyecto de las viviendas de la Comandancia

La presidenta del grupo municipal del PP, Teófila Martínez, valoró ayer la entrega de las primeras viviendas de la promoción municipal construida en los terrenos de la antigua Comandancia de la Guardia Civil. Recordó que "es un proyecto que costó mucho esfuerzo al Ayuntamiento en su momento porque tuvimos que comprar el terreno, adelantar a la Guardia Civil la construcción de la actual Comandancia, obtener el crédito para la operación en un momento muy complicado y salvar el retraso que los habituales hallazgos arqueológicos provocaron".

Señaló que "ya es visible para todos los gaditanos cómo va a ser la configuración de una zona que está llamada a convertirse en el centro de la ciudad en cuanto a movilidad y transporte". Afirmó que ese proyecto, que se ideó para conectar el segundo puente con el Paseo Marítimo en una avenida transversal que a la vez sirva de conexión de transporte entre el centro y extramuros, se dejó en mayo de 2015 con su construcción muy avanzada, y con los bajos vendidos a Mercadona, lo que garantizaba en gran parte la financiación de la operación.

"El modelo de ciudad que se desarrollaba iba unido a un modelo de gestión que tenía como premisa la consecución de proyectos; hacer cosas, construir, promover iniciativas. No hacer nada no es un modelo de gestión, y por supuesto no configura un modelo de ciudad de ningún tipo", dijo, añadiendo que "estas viviendas y la transversal es el mejor ejemplo del modelo de ciudad que respaldaron los gaditanos durante años: una ciudad que mejora en infraestructura y comunicaciones a la vez que ofrece alternativas al problema de vivienda".